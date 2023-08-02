Биопсия печени предоставляет информацию о структуре печени и характере ее повреждения (тип и степень, наличие фиброза); эта информация может быть необходима не только для диагноза, но также для определения стадии, прогноза и ведения пациента. Хотя при исследовании берется только маленькая часть ткани, обычно она репрезентативна даже для очаговой патологии.

Чрескожная биопсия печени обычно проводится у кровати пациента под УЗИ-контролем. УЗИ-контроль является более предпочтительным, поскольку его использование дает возможность визуализировать печень и очаговые изменения, которые служат целью для манипуляции.

Показания В целом биопсия показана при подозрении на патологию печени, которая остается неясной при обследовании менее инвазивными методами, или требуется гистопатологическое исследование для определениями стадии (см. таблицу Показания к биопсии печени). Биопсия особенно ценна для выявления инфильтративных поражений печени и требуется для уточнения проблем с аллотрансплантатом (т.е., ишемическое повреждение, отторжение, патология желчных путей, вирусный гепатит) после пересадки печени. Повторные биопсии обычно выполняются с интервалом в нескольких лет, могут быть необходимы для мониторирования прогрессирования заболевания. Таблица Показания к биопсии печени* Таблица Макроскопический осмотр и гистопатология часто являются определяющими. Цитология (аспирация тонкой иглой), замороженные образцы и культура могут быть полезны для некоторых пациентов. Содержание металла (например, меди при подозрении на болезнь Вильсона, железа – при гемохроматозе) может быть измерено в биопсийном материале. Ограничения для биопсии печени включают: ошибки в получении образцов;

периодические ошибки и нечеткие заключения в случаях холестаза;

Потребностью в квалифицированном гистопатологе

Противопоказания Абсолютные протипоказания к биопсии печени включают: неспособность пациента оставаться спокойным в течение короткого времени, пока выполняется процедура;

подозрение на сосудистые поражения (например, гемангиома);

Изменение статуса коагуляции/гемостаза

Тяжелая гипофибриногенемия (как в случае диссеминированного внутрисосудистого свертывания [ДВС]) Определение риска кровотечения, связанного с процедурой, является сложным и должно иметь индивидуальный подход, поскольку классические маркеры гемостаза (количество тромбоцитов, международное нормализованное отношение [МНО]), как было показано, неточно предсказывают тенденцию к кровотечению у пациентов с прогрессирующим заболеванием печени. По этой причине в текущих рекомендациях не указаны пороговые значения параметров до выполнения биопсии печени (чрескожной или трансвенозной). Вязкоэластичные тесты могут также использоваться для оценки гемостатического статуса у пациентов с заболеваниями печени, хотя валидированные пороговые значения для прикроватных процедур, включая биопсию печени, не установлены Относительные противопоказания включают глубокую анемию, перитонит, асцит, полную билиарную обструкцию, инфекцию или выпот в поддиафрагмальной области, правосторонний плеврит или гидроторакс. Тем не менее чрескожная биопсия печени вполне безопасна для амбулаторных пациентов. Сопутствующая смертность составляет около 0,01% (1, 2). Одним из распространенных осложнений является боль в месте биопсии. Основные осложнения (например, внутрибрюшинное кровотечение, желчный перитонит, повреждение печени) развиваются примерно у 0,5–2% пациентов (2). Осложнения обычно становятся клинически выраженными в течение 3–4 часов – рекомендованный период для наблюдения за пациентами.

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Другие способы выполнения биопсии печени Трансюгулярная биопсия печени является более инвазивным методом, чем чрескожная, она применяется у пациентов с тяжелой коагулопатией, асцитом и/или центральным ожирением. Процедура включает в себя канюлирование правой внутренней яремной вены и проведение катетера через верхнюю полую вену в печеночную вену. Тонкая игла затем вводится через печеночную вену в печень. Биопсия успешна у большинства пациентов, но позволяет получить образцы тканей меньшего размера. Уровень осложнений низок; у 0,6% развивается кровотечение вследствие пункции печеночной капсулы (1). Этот способ позволяет измерять одновременно внутри- и постпеченочное венозное давление, что может быть полезно при выяснении причины портальной гипертензии. Иногда биопсия печени проводится во время хирургической операции (например, лапароскопии), в такой ситуации может быть получен больший и более целевой образец.