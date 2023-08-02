Холелитиаз

Билиарный сладж часто предшествует формированию камней. Он состоит из кальция билирубината (полимер билирубина), микрокристаллов холестерина и муцина. Сладж образуется в период стаза желчи в желчном пузыре, как, например, при беременности или при полном парентеральном питании. Клинически сладж чаще всего протекает бессимптомно и исчезает при устранении вызвавшей его причины. С другой стороны, сладж может трансформироваться в камни или мигрировать в билиарный тракт, приводя к обструкции протоков и вызывая желчную колику, холангит или панкреатит.

Различные типы желчных камней.

Холестериновые камни являются самыми распространенными, составляя > 85% из всех желчных камней в западном мире (1). Для образования холестериновых камней необходимы следующие условия:

Желчь должна быть перенасыщена холестерином. Как правило, нерастворимый в воде холестерин становится растворимым путем соединения с желчными солями и лецитином с образованием мицелл. Перенасыщение желчи холестерином наиболее часто происходит при избыточной секреции холестерина (так же как это происходит при ожирении или диабете), но может возникнуть в результате уменьшения секреции желчных солей (например, при муковисцидозе из-за мальабсорбции солей желчных кислот) или снижения секреции лецитина (например, при редкой генетической патологии, которая называется прогрессирующим внутрипеченочным семейным холестазом).

Избыточное количество холестерина осаждается в виде твердых микрокристаллов. Преципитация ускоряется муцином, гликопротеином или другими белками в желчи.

Микрокристаллы соединяются вместе и увеличиваются. В этом процессе участвует муцин, делая желчь более вязкой и способствуя задержке микрокристаллов в желчном пузыре, что нарушает его сократимость.

Черные пигментные камни – мелкие твердые желчные конкременты, которые состоят из кальция билирубината и солей неорганического кальция (например, карбоната кальция, фосфата кальция). Факторы, которые способствуют их формированию, включают болезнь печени связанную с алкоголем, хронический гемолиз и пожилой возраст.

Коричневые пигментные камни мягкие и жирные, состоящие из билирубината и жирных кислот (пальмитат Ca или стеарат Са). Они образуются во время инфекции, воспаления и паразитарной инвазии (например, трематодами, что характерно для Азии).

Желчные камни растут примерно на 1–2 мм/год, от 5 до 20 лет уходит на то, чтобы камни стали достаточно большими и привели к появлению клинических проблем. Большинство камней формируются в желчном пузыре, однако коричневые пигментные камни могут формироваться в протоках. Желчные камни могут мигрировать в желчный проток после холецистэктомии или, в частности, в случае коричневых пигментных камней – появляться позади стриктур как результат стаза желчи и ее инфицирования.