Острый холецистит – это воспаление желчного пузыря, которое развивается в течение нескольких часов, как правило, из-за обструкции пузырного протока камнем. Симптомы включают боль в правом верхнем квадранте живота и мышечное напряжение, иногда сопровождаются лихорадкой, ознобом, тошнотой и рвотой. УЗИ брюшной полости выявляет желчные камни, а иногда и сопутствующее воспаление. Лечение обычно включает антибиотики и холецистэктомию.

(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).

Острый холецистит – это самое частое осложнение холелитиаза. Действительно, ≥ 95% пациентов с острым холецистом имеют холелитиаз. Когда камень останавливается в пузырном протоке и создает постоянную обструкцию, возникает острое воспаление. Застой желчи вызывает высвобождение провоспалительных ферментов (например, фосфолипазы А, которая преобразует лецитин в лизолецитин, что затем может опосредовать воспаление).

Поврежденная слизистая оболочка выделяет больше жидкости в просвет желчного пузыря, чем она способна абсорбировать. Далее в результате растяжения стенки выделяются медиаторы воспаления (например, простагландины), повреждающие слизистую оболочку с последующей ишемией. Может присоединиться бактериальная инфекция. Порочный круг секреции жидкости и воспаления, если его не прервать, приводит к некрозу и перфорации.

Если острое воспаление разрешается, а затем обостряется вновь, желчный пузырь подвергается фиброзным изменениям, сморщивается, не концентрирует желчь и не опорожняется должным образом - это признаки хронического холецистита.

Острый бескаменный холецистит Некалькулезный холецистит – это холецистит без наличия в желчном пузыре камней. На его долю приходится от 5 до 10% холецистэктомий, проведенных при остром холецистите. Выделяют следующие факторы риска: Реанимационные пациенты (например, перенесшие серьезную хирургическую операцию, ожоги, сепсис или травму);

Длительное голодание или полное парентеральное питание, оба из которых приводят к застою желчи

Шок

Иммунный дефицит;

Васкулиты (например, системная красная волчанка [СКВ], узелковый полиартериит) Механизм, вероятно, включает в себя действие воспалительных медиаторов, высвобождаемых вследствие ишемии, инфекции или застоя желчи. Иногда причину инфекции удается обнаружить (например, вид Salmonella сальмонеллы или цитомегаловирус у иммунодефицитных больных). У маленьких детей острый бескаменный холецистит может протекать с лихорадкой без видимого инфекционного агента.

Симптомы и признаки острого холецистита Большинство пациентов имеют в анамнезе желчную колику или острый холецистит. Боль при холецистите похожа по своему характеру и локализации на желчную колику, но длится дольше (т.е., > 6 часов), и очень сильна. Часто наблюдаются рвота и болезненность в правом подреберье. В течение нескольких часов появляется симптом Мерфи (во время глубокого вдоха при пальпации правого подреберья боль усиливается и приводит к непроизвольной задержке дыхания) вместе с симптомом мышечной защиты в правом верхнем квадранте живота. Часто отмечается небольшой подъем температуры тела. У лиц пожилого возраста первыми или единственными признаками болезни могут быть системные и неспецифические симптомы (например, анорексия, рвота, недомогание, слабость, лихорадка). Иногда лихорадка не развивается. Симптомы острого холецистита уменьшаются через 2–3 дня и разрешаются в течение 1 недели у 85% пациентов даже без применения лечения. Осложнения Без лечения у пациентов могут развиться локализованная или свободная перфорация и перитонит. Нарастающая боль в животе, высокая температура, ригидность мышц с перитонеальными симптомами или илеус дают основания подозревать эмпиему (нагноение) в желчном пузыре, гангрену или перфорацию. При остром холецистите с желтухой или холестазом нужно думать о частичной обструкции общего желчного протока, как правило, конкрементами или вследствие воспаления. Другие осложнения включают в себя следующее: Синдром Мирицци: встречается редко, желчные камни локализуются в пузырном протоке, что ведет к компрессии или обструкции общего желчного протока, следствием чего является холестаз;

Билиарный панкреатит: желчные камни двигаются из желчного пузыря в желчные пути и блокируют панкреатический проток;

Пузырнотонкокишечный свищ: встречается редко, большой камень разрушает стенки желчного пузыря, формируя свищ в тонкую кишку (или в другом месте в брюшной полости), через который камень может свободно выйти или вызвать тонкокишечную непроходимость (илеус). Острый бескаменный холецистит Симптомы заболевания подобны таковым при остром калькулезном холецистите, дифференциальный диагноз вызывает затруднения из-за тяжести состояния пациентов (как правило, это пациенты отделений интенсивной терапии), сбор анамнеза у них затруднен. Напряжение брюшной стенки или непонятная лихорадка могут лежать в основе правильного диагноза. Без лечения заболевание быстро прогрессирует в гангрену желчного пузыря и перфорацию, что приводит к сепсису, шоку и перитониту; смертность достигает 65%. Здравый смысл и предостережения

Диагностика острого холецистита Ультразвуковое исследование

Холесцинтиграфия при противоречивых результатах ультрасонографии или при подозрении на бескаменный холецистит Предполагаемый диагноз острого холецистита основывается на следующих симптомах и признаках. Трансабдоминальная ультрасонография – оптимальный диагностический тест для выявления камней в желчном пузыре. Этим методом можно обнаружить болезненность над областью желчного пузыря (ультразвуковой симптом Мерфи). Перипузырное скопление жидкости или утолщение стенок желчного пузыря – признаки острого воспаления. При сомнительных результатах исследования используется холесцинтиграфия; недостаточное заполнение желчного пузыря радионуклидным препаратом служит в пользу обструкции пузыр-ного протока (т.е., обтурирующим его камнем). Ложноположительные результаты наблюдаются при следующих состояниях: Реанимационные пациенты;

Пациенты на полном парентеральном питании (стаз желчи препятствует наполнению пузыря)

Тяжелые заболевания печени (печень не выводит радионуклидный препарат);

Ранее выполненная сфинктеротомия (способствует выходу препарата в двенадцатиперстную кишку, а не в желчный пузырь) Введение морфина, что усиливает тонус сфинктера Одди и стимулирует наполнение желчного пузыря, давая возможность дифференцировать ложнопозитивные результаты. КТ органов брюшной полости позволяет выявить такие осложнения, как перфорация или панкреатит. Лабораторные тесты неспецифичны. Часто встречается лейкоцитоз со сдвигом влево. При неосложненном остром холецистите печеночные тесты обычно в пределах нормы или слегка повышены. Часто встречаются умеренно выраженные признаки холестаза (билирубин повышен до 4 мг/дл, незначительно повышена щелочная фосфатаза), что больше свидетельствует в пользу активного воспаления, чем обструкции. Если липаза (амилаза менее специфична) повышается больше чем в 3 раза, то нужно думать об обструкции желчного протока. При пассаже конкремента по билиарному тракту повышается уровень аминотрансфераз (аланин, аспартат). Острый бескаменный холецистит Диагноз острого бескаменного холецистита нужно предполагать у пациентов без конкрементов в желчном пузыре, но с ультрасонографическим симптомом Мерфи или утолщенными стенками желчного пузыря и перипузырным скоплением жидкости. Увеличенный (растянутый) желчный пузырь, билиарный сладж и утолщение стенок без перипузырной жидкости (вследствие низкого уровня альбумина или асцита) может встречаться у реанимационных пациентов. КТ позволяет выявить экстрабилиарные отклонения. Холесцинтиграфия более информативна, недостаточное накопление радионуклидного препарата в желчном пузыре может быть связано с обструкцией пузырного протока вследствие отека. Проба с морфином дает возможность выявить ложноположительный результат исследования вследствие стаза желчи в желчном пузыре.

Лечение острого холецистита Поддерживающая терапия (гидратация, аналгетики, антибиотики)

Холецистэктомия Ведение пациентов включает госпитализацию, внутривенное введение жидкостей и применение анальгетиков, таких как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС; кеторолак) или опиоиды. В случае рвоты или развития кишечной непроходимости устанавливается назогастральный зонд, перорально пациенту ничего не назначают. Для лечения вероятных инфекционных осложнений пациентам парентерально вводят антибиотики, однако их эффективность четко не доказана. Эмпирический охват, направленный на грамотрицательные кишечные микроорганизмы, включает внутривенные схемы введения, такие как цефтриаксон плюс метронидазол, пиперациллин/тазобактам или тикарциллин/клавуланат. Холецистэктомия приводит к разрешению острого холецистита и билиарной боли. Обычно предпочтение отдается раннему выполнению холецистэктомии в течение первых 24–48 часов в следующих ситуациях: Диагноз ясен, пациент находится в зоне низкого хирургического риска;

Пациент пожилого возраста или страдает сахарным диабетом и имеет высокий риск инфекционных осложнений;

У пациента эмпиема, гангрена, перфорация или бескаменный холецистит. Хирургическое лечение может быть отложено у пациентов с тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями (например, заболеваниями сердца и легких или тяжелыми заболеваниями печени), которые увеличивают степень хирургического риска. Таким пациентам следует стремиться отложить холецистэктомию до стабилизации сопутствующих заболеваний или разрешения холецистита. Если острый холецистит разрешился, то холецистэктомия может быть выполнена ≥6 недель позже. Отсроченная хирургическая помощь предполагает возможность рецидива билиарных осложнений. Чрескожная холецистостомия служит альтернативой холецистэктомии для пациентов с высоким хирургическим риском, например, пожилых пациентов, пациентов с бескаменным холециститом, с тяжелыми заболеваниями печени, а также для тех, кто находится в отделении интенсивной терапии с ожогами, травмами или дыхательной недостаточностью.