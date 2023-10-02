Белково-энергетическая недостаточность (БЭН)

Во всем мире первичная БЭН встречается главным образом у детей и пожилых лиц, т.е. у тех, у кого ограничен доступ к продуктам, хотя, в пожилом возрасте частая причина - депрессия. БЭН может быть также следствием соблюдения постов или нервной анорексии. Жестокое обращение с детьми или жестокое обращение с пожилыми людьми может также быть причиной.

У детей хроническая первичная БЭН имеет три основные формы:

Алиментарный маразм

Квашиоркор (детская пеллагра)

Маразматический квашиоркор

Форма БЭН зависит от соотношения в рационе питания небелковых и белковых источников энергии. Голодание – острая тяжелая форма первичной БЭН.

Маразм (также называется сухой формой БЭН) – это тяжелый недостаток калорий и протеинов, развивающийся у младенцев и очень маленьких детей. Он вызывает потерю веса и истощение мышц и жирового запаса. При маразме большая часть подкожного жира и более глубокие запасы жира теряются, что делает ребра, тазовые кости, кости лицевого отдела и позвоночник видимыми через кожу. В странах с высоким уровнем нехватки продовольствия маразм является наиболее распространенной формой БЭН у детей.

Квашиоркор (также называется влажной, опухлой или отечной формой) – это следствие преждевременного прерывания грудного вскармливания, которое обычно происходит, когда рождается младший ребенок, «отстраняя» старшего ребенка от груди. Таким образом, дети с квашиоркором обычно старше, чем с атрофией. Квашиоркор может также явиться результатом острого заболевания, часто гастроэнтерита или другой инфекции (вероятно, вторичной, из-за выработки цитокинов) у детей, которые уже имеют БЭН. Диета, более дефицитная по белку, чем по энергии, может с большей вероятностью вызвать квашиоркор, чем маразм. Квашиоркор, менее частов встречающийся, чем маразм, имеет тенденцию к распространению в определенных регионах мира, таких как сельские регионы Африки, Карибские и Тихоокеанские острова. В этих областях основные продукты питания (например, маниока, сладкий картофель, зеленые бананы) бедны белками и богаты углеводами. Дети с квашиоркором имеют задержку роста, неестественно светлые, редкие и ломкие волосы и обесцвеченные участки кожи. При квашиоркоре повышается проницаемость клеточных мембран, вызывая транссудацию внутрисосудистой жидкости и белка, что приводит к периферическому отеку.

Маразматический квашиоркор возникает, когда ребенок с квашиоркором не потребляет достаточно калорий. Он характеризуется признаками маразма и квашиоркора – отеком и истощением.

При маразме и квашиоркоре ухудшается клеточный иммунитет, увеличивая чувствительность к инфекциям. Широко распространены бактериальные инфекции (например, пневмония, гастроэнтерит, отит, инфекции мочеполовых путей (ИМП), сепсис). Инфекции ведут к высвобождению цитокинов, что вызывает анорексию, усиленную потерю мышечной массы и заметное снижения уровня сывороточного альбумина.

Голодание – прекращение поступления питательных веществ. Иногда голодание наблюдается при наличии пищи (как в период религиозного поста или при нервной анорексии), но обычно оно обусловлено отсутствием пищи (например, голод, нахождение в пустыне).