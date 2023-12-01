Acupuntura, uma terapia na medicina tradicional chinesa, é um dos componentes mais amplamente aceitos das terapias integrativas no mundo ocidental. Pontos específicos do corpo são estimulados, geralmente pela inserção de agulhas finas na pele e nos tecidos subjacentes. Acredita-se que estimular esses pontos específicos redireciona o fluxo do qi (força vital universal) ao longo das vias de energia (meridianos) e, assim, restabelece o equilíbrio.

O procedimento não é doloroso, mas pode causar uma sensação de formigamento. Pode-se potencializar o estímulo girando, aquecendo ou manipulando a agulha de outros modos.

Os pontos de acupuntura também podem ser estimulados por

Pressão (chamado acupressão)

Laser (também chamado laserterapia de baixa intensidade)

Uma corrente elétrica de voltagem muito baixa (denominada eletroacupuntura) aplicada na agulha

(Ver também Visão geral da medicina integrativa, complementar e alternativa.)

Evidências e usos da acunpuntura Pesquisas sobre a acupuntura são intrinsecamente difíceis de realizar. Pesquisa com controle cego são problemáticas e a técnica de "simulação" como controle da acupuntura frequentemente pressiona pontos de acupressão criando, assim, uma experiência terapêutica diferente que pode não ser inerte. Em regiões em que a acupuntura está mais integrada à cultura, particularmente na China, estudos publicados sobre acupuntura são mais abundantes e de escopo mais amplo. Deve-se interpretar os resultados que mostram eficácia à luz do fato de que as intervenções incluem o esquema completo da medicina tradicional chinesa do qual a acupuntura é apenas um componente. A Organização Mundial de Saúde (OMS) ajudou nesse desafio clínico publicando uma list of conditions para as quais considera que as evidências de eficácia são fortes ou disponíveis, mas para as quais recomenda-se estudos mas aprofundados, como Efeitos colaterais do tratamento do câncer

Depressão

Dismenorreia

Dor

Cefaleia

Hipertensão

Sintomas pós-operatórios

Algumas complicações gestacionais

Complicações do acidente vascular cerebral A OMS também fornece um documento de referência com orientações para a prática de acupuntura de maneira segura e eficaz (ver WHO benchmarks for the practice of acupuncture).

Possíveis efeitos adversos e contraindicações Os efeitos adversos da acupuntura são difíceis de quantificar e, embora os tratamentos sejam geralmente seguros, a habilidade e o cuidado variam entre os profissionais. Uma revisão sistemática de 2023 sobre efeitos adversos após acupuntura incluiu o seguinte (1): Reações sistêmicas (p. ex., cefaleia, tonturas, sonolência, náuseas)

Síncope

Lesão tecidual

Infecção Embora alguns desses efeitos adversos sejam graves, a maioria foi leve ou clinicamente insignificante.

Referência 1. Xu M, Yang C, Nian T, et al: Adverse effects associated with acupuncture therapies: An evidence mapping from 535 systematic reviews. Chin Med 18(1):38, 2023. Publicado em 2023 Abr 10. doi:10.1186/s13020-023-00743-7