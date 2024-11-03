Uso abusivo de substâncias por adolescentes

O uso abusivo de substâncias entre os adolescentes varia de abstinência a uso esporádico a transtornos graves por uso de substâncias. As consequências agudas e a longo prazo variam de mínimas e leves a potencialmente fatais, dependendo da substância, circunstâncias e frequência de uso. No entanto, mesmo o uso ocasional pode colocar adolescentes em maior risco de danos significativos, incluindo overdose, colisões de veículos motorizados e consequências de comportamentos de risco. O uso de substâncias está associado a consequências como taxas mais altas de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e desenvolvimento de transtornos por uso de substâncias (1, 2).
O uso regular de álcool, canábis (maconha), nicotina ou outras drogas durante a adolescência está associado a taxas mais altas de transtornos de saúde mental, pior funcionamento na idade adulta e taxas mais altas de dependência.
Adolescentes utilizam substâncias por uma variedade de razões:
Para compartilhar uma experiência social ou se sentir parte de um grupo social
Para aliviar o estresse
Para buscar novas experiências e assumir riscos
Para aliviar os sintomas dos transtornos de saúde mental (p. ex., depressão, ansiedade)
Fatores de risco adicionais incluem baixo autocontrole, falta de controle parental e vários distúrbios de aprendizagem ou de saúde mental (p. ex., deficit de atenção/hiperatividade, depressão). As atitudes e o exemplo que os pais dão em relação ao seu próprio uso de álcool, tabaco ou drogas de prescrição e outras substâncias são influências poderosas.
A pandemia de covid-19 teve um impacto ambíguo sobre o uso abusivo de substâncias na adolescência. Durante os períodos de permanência em casa, as taxas de iniciação diminuíram, mas as taxas de uso intenso aumentaram porque alguns adolescentes passaram a consumir mais substâncias como um mecanismo para lidar com o estresse.
O tipo e a potência das substâncias utilizadas pelos adolescentes variam de acordo com fatores individuais, locais e nacionais. Nos Estados Unidos, as tendências que aumentaram o risco de consequências agudas e de longo prazo para adolescentes incluem a introdução de vapes de nicotina e produtos de cannabis de alta potência e maior disponibilidade de opioides e fentanil.
As taxas de overdose entre jovens aumentaram significativamente (3). O aumento das taxas de overdose é devido à presença de opioides sintéticos no suprimento de drogas ilícitas (4).
(Ver também Visão geral dos transtornos relacionados a substâncias.)
Referências
1. Haider MR, Kingori C, Brown MJ, Battle-Fisher M, Chertok IA. Illicit drug use and sexually transmitted infections among young adults in the US: evidence from a nationally representative survey. Int J STD AIDS. 2020;31(13):1238-1246. doi:10.1177/0956462420950603
2. Gray KM, Squeglia LM. Research Review: What have we learned about adolescent substance use?. J Child Psychol Psychiatry. 2018;59(6):618-627. doi:10.1111/jcpp.12783
3. Miech RA, Johnston LD, Patrick ME, O’Malley PM: Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use 1975-2023: Overview and Detailed Results for Secondary School Students. Ann Arbor, Institute for Social Research, University of Michigan, 2024.
4. Friedman J, Godvin M, Shover CL, Gone JP, Hansen H, Schriger DL. Trends in Drug Overdose Deaths Among US Adolescents, January 2010 to June 2021. JAMA. 2022;327(14):1398-1400. doi:10.1001/jama.2022.2847
Substâncias específicas
As substâncias que são mais comumente utilizadas por adolescentes nos Estados Unidos são álcool, nicotina (em produtos de tabaco ou vaping) e canábis.
Álcool
O uso abusivo de álcool é a substância mais frequentemente utilizada por adolescentes. O United States Monitoring the Future Survey on Drug Use relatou que, em 2023, no último ano do ensino médio, 46% dos adolescentes experimentaram álcool no último ano, 33% ficaram embriagados no último ano, 24,3% consumiram álcool nos últimos 30 dias e 10% tomaram mais de 5 doses seguidas nas 2 semanas anteriores (1).
O uso intenso de álcool também é comum, e adolescentes que bebem podem ter toxicidade alcoólica significativa. Quase 90% de todo o álcool consumido por adolescentes ocorre durante uma bebedeira, colocando-os em risco de acidentes, lesões, atividade sexual não desejada e outros desfechos ruins (2). Define-se bebedeira como um padrão de consumo de álcool que eleva o nível de álcool no sangue para 0,08 g/dL (17,37 mmol/L) (3). A quantidade de doses que constitui um abebedeira depende da idade e do sexo e pode ser de apenas 3 doses em 2 horas no caso de meninas adolescentes mais jovens.
Em algumas sociedades, o consumo de álcool é retratado na mídia como aceitável, elegante ou até mesmo como um mecanismo saudável para lidar com o estresse, a tristeza ou problemas de saúde mental. Apesar dessas influências, os pais podem fazer a diferença transmitindo expectativas claras para o adolescente sobre beber, definindo limites de forma consistente e monitorando. Por outro lado, adolescentes cujos familiares bebem excessivamente pode achar que esse comportamento é aceitável.
Alguns adolescentes que experimentam álcool passam a desenvolver um transtorno por uso de álcool (4). Os fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de um transtorno incluem começar a beber em uma idade jovem e fatores genéticos. Adolescentes que têm um membro da família com transtorno por uso de álcool devem receber apoio apropriado para garantir seu bem-estar atual e aconselhamento sobre o aumento do risco de desenvolver um transtorno por uso de substâncias.
Tabaco
A maioria dos adultos tabagistas começa a fumar durante a adolescência. Adolescentes que experimentam cigarros com 13 anos ou menos têm mais probabilidade do que outros adolescentes de continuar a fumar tabaco quando adultos (5).
As taxas de tabagismo convencional entre adolescentes nos Estados Unidos caíram drasticamente nas décadas de 1990 e 2000 e continuam a declinar. O Monitoring the Future Survey revelou que, em 2023, cerca de 2,9% dos estudantes do último ano do ensino médio informaram fumar cigarros atualmente (consumidos nos 30 dias anteriores), uma queda de 28,3% em relação a 1991; apenas cerca de 0,7% relatam tabagismo todos os dias.
Os fatores de risco para tabagismo em adolescentes incluem (6)
Influência parental
Influência dos colegas
O vaping de tabaco (um fator de risco de fumar cigarros convencionais)
Consumo de álcool ou outras substâncias
Mau desempenho escolar
Baixa autoestima
Disponibilidade de cigarros
Adolescentes também podem utilizar produtos de tabaco de outras maneiras. Aproximadamente 2,5% dos alunos do 12º ano são usuários atuais de tabaco sem fumaça (1). Tabaco sem fumaça pode ser mastigado (tabaco de mascar), colocado entre o lábio inferior e a gengiva (imersão de tabaco) ou inalado pelo nariz (cheirado). O tabagismo é relativamente raro nos Estados Unidos. O percentual de pessoas > 12 anos de idade que fumam charutos diminuiu.
Os pais podem ajudar a evitar que os filhos adolescentes fumem e usem produtos de tabaco sem fumaça sendo modelos positivos de vida (não fumar nem mascar tabaco), discutindo abertamente os perigos do tabaco e encorajando adolescentes que já fumam ou mastigam tabaco a parar, incluindo, se necessário, ajudando-os a procurar assistência médica (ver Cessação em crianças).
Produtos para cigarros eletrônicos (produtos para vaping)
Cigarros eletrônicos (e-cigarros, e-cigs, vapes) utilizam o calor para volatilizar líquido contendo o ingrediente ativo, tipicamente nicotina ou tetraidrocanabinol (THC). Cigarros eletrônicos inicialmente entraram no mercado como alternativas ao tabagismo para fumantes adultos e os modelos iniciais não eram muito utilizados pelos adolescentes. Desde então, se transformaram em "vapes", que são altamente atraentes e tornaram-se cada vez mais populares entre os adolescentes nos últimos anos, especialmente entre os adolescentes de nível socioeconômico médio e alto. O uso atual de cigarro eletrônico (nicotina vaporizada, sem considerar outras substâncias) entre estudantes do último ano do ensino médio aumentou acentuadamente de 11% em 2017 a 25,5% em 2019. No entanto, de acordo com o Monitoring the Future Survey, em 2023, o uso de cigarros eletrônicos diminuiu para 16,9%. De acordo com essa mesma pesquisa, em 2023, aproximadamente 22,1% dos alunos do 12º ano experimentaram cigarros eletrônicos (nicotina e outras substâncias) (1).
Cigarros eletrônicos causam diferentes efeitos adversos em comparação ao tabagismo. Outras substâncias químicas contidas nos produtos para vaping podem causar lesão pulmonar, que pode ser aguda, fulminante ou crônica e, em sua forma mais grave, letal. Além disso, esses produtos podem fornecer concentrações muito altas de nicotina e THC. THC e nicotina são altamente viciantes, e é possível que haja toxicidade. E-cigarros são cada vez mais a forma inicial de exposição dos adolescentes à nicotina, mas seu efeito sobre a taxa de tabagismo em adultos não está claro. Outros potenciais riscos a longo prazo dos cigarros eletrônicos são desconhecidos (7).
Canábis (maconha) pré-natal
A Monitoring the Future Survey relatou que, em 2023, a prevalência do uso atual de canábis entre estudantes do último ano do ensino médio foi de 18,4%, uma diminuição de 22,3% em 2019. Aproximadamente 36,5% dos alunos do 12º ano relataram ter utilizado canábis 1 ou mais vezes na vida (1). Em 2010, a taxa do uso atual de canábis (maconha) ultrapassou pela primeira vez a taxa atual do consumo de tabaco.
O aumento mais significativo no uso de canábis (maconha) se dá via cigarros eletrônicos de THC. O número de alunos do último ano do ensino médio que relatou uso atual de vaping de THC aumentou de 4,9% em 2017 para 14% em 2019 (ver também produtos para vaping). Essa porcentagem diminuiu para 13,7% em 2023 (1).
Outras substâncias
Uso de outras substâncias além de álcool, nicotina e canábis (maconha) durante a adolescência é relativamente raro.
Na Monitoring the Future Survey de 2023, as seguintes porcentagens de estudantes do último ano do ensino médio relataram o uso de substâncias ilícitas uma ou mais vezes na vida (1):
Inalantes (p. ex., cola, aerossóis): 6,3%
Alucinógenos: 6,6%
Cocaína: 1,3%
Metanfetaminas (sem receita): 0,6%
Heroína: 0,2%
Em todo o Estados Unidos, 1,4% dos estudantes do ensino médio utilizaram agulha para injetar uma droga ilegal (7).
Abuso de medicamentos de prescrição mais frequentemente inclui analgésicos opioides (p. ex., oxicodona), estimulantes (p. ex., medicamentos para TDAH como metilfenidato ou dextroanfetamina) e sedativos (p. ex., benzodiazepinas).
Os medicamentos de venda livre (MVL), sem prescrição e que são comumente mal utilizados incluem medicamentos para tosse e resfriado que contêm dextrometorfano. Medicamentos de venda livre para tosse e resfriado estão amplamente disponíveis.
O uso de esteroides anabolizantes é mais comum entre atletas, mas não atletas também podem utilizá-los.
Referências a substâncias específicas
1. Miech RA, Johnston LD, Patrick ME, O’Malley PM: Monitoring the Future National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Secondary School Students. Ann Arbor, Institute for Social Research, University of Michigan, 2024.
2. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism: Get the Facts About Underage Drinking: Underage Drinking Statistics. Accessed October 22, 2024.
3. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism: Alcohol's Effects on Health: Binge Drinking. Accessed October 22, 2024.
4. Dawson DA, Goldstein RB, Chou SP, Ruan WJ, Grant BF. Age at first drink and the first incidence of adult-onset DSM-IV alcohol use disorders. Alcohol Clin Exp Res. 2008;32(12):2149-2160. doi:10.1111/j.1530-0277.2008.00806.x
5. Sharapova S, Reyes-Guzman C, Singh T, Phillips E, Marynak KL, Agaku I. Age of tobacco use initiation and association with current use and nicotine dependence among US middle and high school students, 2014-2016. Tob Control. 2020;29(1):49-54. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018-054593
6. Wellman RJ, Dugas EN, Dutczak H, et al. Predictors of the Onset of Cigarette Smoking: A Systematic Review of Longitudinal Population-Based Studies in Youth. Am J Prev Med. 2016;51(5):767-778. doi:10.1016/j.amepre.2016.04.003
7. Centers for Disease Control and Prevention: Youth Risk Behavior Surveillance—United States, 2021. MMWR Suppl 72(1):1–99, 2023.
Triagem de transtornos por uso de substâncias em adolescentes
Avaliação clínica, incluindo triagem de rotina
Perguntas de triagem e testes para uso de drogas
Adolescentes devem ser examinados rotineiramente quanto ao uso de substâncias e também avaliados conforme necessário para o uso atual de substâncias se houver suspeita.
Alguns comportamentos devem levar os pais, professores ou outros envolvidos com um adolescente a se preocuparem com um possível transtorno por uso abusivo de substâncias. Outros comportamentos são inespecíficos, por exemplo
Depressão ou alterações de humor
Mudança nas amizades
Desempenho escolar em declínio
Perda de interesse em passatempos
Adolescentes que apresentam algum desses comportamentos devem passar por avaliação médica completa da saúde mental e do uso abusivo de substâncias. Deve-se considerar o transtorno por uso abusivo de substâncias como uma possível causa para esses comportamentos, mesmo que a triagem seja negativa. Os transtornos por uso de substâncias são diagnosticados com base em critérios clínicos.
Triagem para uso de substâncias em adolescentes
O rastreamento à procura de tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas ilícitas, incluindo o abuso de medicamentos prescritos, é uma parte padrão da manutenção da saúde. A triagem universal do uso de substâncias pode normalizar as discussões sobre o uso dessas substâncias, reforçar comportamentos e escolhas saudáveis, identificar adolescentes com risco de uso problemático de substâncias ou de um transtorno por uso de substâncias, orientar intervenções e identificar adolescentes com necessidade de encaminhamento para tratamento.
Há diversas ferramentas de rastreamento validadas. O National Institute on Drug Abuse (NIDA) recomenda 2 dessas ferramentas de rastreamento eletrônico para uso com pacientes de 12 a 17 anos, a ferramenta Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) e a ferramenta Screening to Brief Intervention (S2BI). Cada ferramenta de triagem pode ser autoadministrada pelo paciente ou aplicada por um profissional de saúde. Recomenda-se a autoadministração porque este é o método preferido pelos adolescentes. As ferramentas começam com perguntas sobre a frequência do tabagismo, consumo de álcool e uso de canábis (maconha) no ano passado. Uma resposta positiva levanta questões sobre outros tipos de substâncias utilizadas. As ferramentas dividem os adolescentes em 1 de 3 categorias de risco de transtorno por uso de substâncias: nenhum uso relatado, menor risco e maior risco. Com base nos resultados, as ferramentas oferecem um plano de ação com orientações derivadas de consenso de especialistas. Embora o período de tempo possa variar de acordo com o método de administração e a quantidade de pergunta de acompanhamento, essas ferramentas normalmente podem ser preenchidas em menos de 2 minutos.
O questionário CRAFFT é uma ferramenta de triagem validada mas antiga para verificar o uso de drogas e álcool. Como o questionário CRAFFT original não rastreia o tabagismo, não fornece informações sobre a frequência do uso nem discrimina o uso de drogas ilícitas e álcool, não mais é amplamente utilizado; outras ferramentas de rastreamento foram desenvolvidas, incluindo o questionário CRAFFT 2.1+N atualizado, que tem uma pergunta sobre o tabagismo e uso de nicotina.
Triagem para uso de álcool em adolescentes
Para rastreamento do consumo de álcool mais específico e abrangente, o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) desenvolveu um guia que sugere começar com 2 perguntas de rastreamento. As questões e a interpretação das respostas variam de acordo com a idade (ver tabela ).
Questões para triagem do álcool da NIAAA em crianças e adolescentes
Faixa etária*
1ª pergunta
2ª pergunta
Interpretação
Níveis de risco por idade
Ensino fundamental (tipicamente 9–11 anos de idade)
Você tem um amigo que consumiu alguma bebida contendo álcool no último ano?
No ano passado, você consumiu mais do que algumas doses de qualquer bebida contendo álcool?
Amigos: qualquer consumo de bebida aumenta a preocupação
Paciente: qualquer consumo de bebida, maior o risco
≤ 11 anos: qualquer consumo de bebida, risco máximo
Ensino fundamental (tipicamente 11–14 anos)
Você tem um amigo que consumiu alguma bebida contendo álcool no último ano?
No ano passado, durante quantos dias você consumiu mais do que algumas doses de qualquer bebida contendo álcool?
Amigos: qualquer consumo de bebida aumenta a preocupação
Paciente: qualquer consumo de bebida risco moderado a maior, dependendo da idade e do número de dias
≤ 11 anos: qualquer consumo de bebida, risco máximo
12–14 anos: risco moderado em 1–5 dias; risco máximo > 5 dias
Ensino médio (geralmente 14–18 anos)
No ano passado, durante quantos dias você consumiu mais do que algumas doses de qualquer bebida contendo álcool?
Se seus amigos bebem, quantos drinks eles costumam beber em uma ocasião?
Paciente: baixo, moderado ou risco máximo, dependendo da idade e do número de dias
Amigos: bebedeira (3–5 ou mais drinks) aumenta a preocupação
14–15 anos: 1–5 dias, risco moderado; risco máximo > 5 dias
16 anos: 6–11 dias, risco moderado; risco máximo > 11 dias
17 anos: 6–24 dias, risco moderado; risco máximo > 24 dias
18 anos: 12–52 dias, risco moderado; risco máximo > 52 dias
*Utiliza-se o nível escolar porque o risco aumenta na transição para um nível mais alto.
NIAAA = National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
Para pacientes com risco moderado e máximo, perguntar sobre
Padrões de consumo de álcool: consumo usual e máximo
Problemas causados por ou riscos assumidos por causa de bebida: faltar à escola, brigas, lesões, colisões de veículos motorizados
Uso de outras substâncias: quaisquer outras coisas tomadas para ficar alto
O guia da NIAAA também fornece estratégias úteis para abordar os problemas que são descobertos.
Testes para drogas
Teste para drogas pode ser útil para identificar o uso de substâncias, mas tem limitações significativas. Quando os pais exigem um teste para drogas, eles podem criar uma atmosfera de confronto que dificulta obter uma história precisa do uso de substâncias e formar uma aliança terapêutica com o adolescente. Em geral, testes de triagem (como testes feitos em casa) são imunoensaios rápidos qualitativos da urina que estão associados a alguns resultados falso-positivos ou falso-negativos. Além disso, os testes não podem determinar a frequência e a intensidade do uso da substância e, portanto, não podem distinguir entre usuários casuais e aqueles com problemas mais sérios. Os médicos devem utilizar outras medidas (p. ex., história completa, questionários) para identificar o grau em que o uso de substâncias afetou a vida do adolescente.
Dadas essas preocupações e limitações, muitas vezes é útil consultar um especialista em uso abusivo de substâncias para ajudar a determinar se os testes para drogas são justificados em uma determinada situação. Entretanto, a decisão de não testar para drogas não deve terminar prematuramente a avaliação de um possível transtorno por uso de substâncias ou um transtorno de saúde mental. Adolescentes com sinais inespecíficos de um transtorno por uso de substâncias ou um transtorno de saúde mental devem ser encaminhados a um especialista para avaliação completa.
Tratamento do uso de substâncias em adolescentes
Terapia comportamental feita sob medida para adolesentes
Às vezes, farmacoterapia
Naloxona para overdose
Normalmente, os adolescentes com transtorno moderado ou grave por uso de substâncias são encaminhados para avaliação adicional e tratamento, muitas vezes por um especialista em saúde comportamental ou, em alguns casos, a um programa especializado em tratamento de transtornos por uso de substâncias. Em geral, as mesmas terapias comportamentais utilizadas para adultos com transtornos por uso de substância também podem ser utilizadas para adolescentes. Mas essas terapias devem ser adaptadas. Os adolescentes não devem ser tratados nos mesmos programas que adultos; eles devem receber serviços de programas de adolescentes e de terapeutas com experiência no tratamento de adolescentes com transtornos por uso de substâncias.
Adolescentes com 16 anos ou mais com transtorno por uso de opioides podem ser tratados com buprenorfina. Outros medicamentos são utilizados fora da indicação para adolescentes, mas os dados são limitados em relação à sua eficácia.
Medicamentos utilizados para tratar os sintomas de abstinência resultantes da interrupção do uso de nicotina, THC e outras substâncias estão disponíveis para adolescentes e podem ser prescritos por um médico.
Prevenção de overdose
A overdose é a terceira principal causa de morte entre os adolescentes nos Estados Unidos, apesar da prevalência em declínio do uso de substâncias. Como resultado, os médicos podem fornecer orientações antecipadas para a prevenção de overdose e facilitar o acesso à naloxona (o antídoto para a overdose de opioides) (1). A naloxona está agora disponível para compra sem prescrição médica em mercados e farmácias nos Estados Unidos e em alguns outros países.
Referência sobre tratamento
1. Hadland SE, Schmill DM, Bagley SM. Anticipatory Guidance to Prevent Adolescent Overdoses. Pediatrics. 2024;153(5):e2023065217. doi:10.1542/peds.2023-065217
Informações adicionais
Os recursos em inglês a seguir podem ser úteis. Observe que este Manual não é responsável pelo conteúdo desses recursos.
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA): Alcohol Screening and Brief Intervention for Youth: A Practitioner's Guide
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) tool