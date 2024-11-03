Uso abusivo de substâncias por adolescentes

O uso abusivo de substâncias entre os adolescentes varia de abstinência a uso esporádico a transtornos graves por uso de substâncias. As consequências agudas e a longo prazo variam de mínimas e leves a potencialmente fatais, dependendo da substância, circunstâncias e frequência de uso. No entanto, mesmo o uso ocasional pode colocar adolescentes em maior risco de danos significativos, incluindo overdose, colisões de veículos motorizados e consequências de comportamentos de risco. O uso de substâncias está associado a consequências como taxas mais altas de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e desenvolvimento de transtornos por uso de substâncias (1, 2).

O uso regular de álcool, canábis (maconha), nicotina ou outras drogas durante a adolescência está associado a taxas mais altas de transtornos de saúde mental, pior funcionamento na idade adulta e taxas mais altas de dependência.

Adolescentes utilizam substâncias por uma variedade de razões:

Para compartilhar uma experiência social ou se sentir parte de um grupo social

Para aliviar o estresse

Para buscar novas experiências e assumir riscos

Para aliviar os sintomas dos transtornos de saúde mental (p. ex., depressão, ansiedade)

Fatores de risco adicionais incluem baixo autocontrole, falta de controle parental e vários distúrbios de aprendizagem ou de saúde mental (p. ex., deficit de atenção/hiperatividade, depressão). As atitudes e o exemplo que os pais dão em relação ao seu próprio uso de álcool, tabaco ou drogas de prescrição e outras substâncias são influências poderosas.

A pandemia de covid-19 teve um impacto ambíguo sobre o uso abusivo de substâncias na adolescência. Durante os períodos de permanência em casa, as taxas de iniciação diminuíram, mas as taxas de uso intenso aumentaram porque alguns adolescentes passaram a consumir mais substâncias como um mecanismo para lidar com o estresse.

O tipo e a potência das substâncias utilizadas pelos adolescentes variam de acordo com fatores individuais, locais e nacionais. Nos Estados Unidos, as tendências que aumentaram o risco de consequências agudas e de longo prazo para adolescentes incluem a introdução de vapes de nicotina e produtos de cannabis de alta potência e maior disponibilidade de opioides e fentanil.

As taxas de overdose entre jovens aumentaram significativamente (3). O aumento das taxas de overdose é devido à presença de opioides sintéticos no suprimento de drogas ilícitas (4).

(Ver também Visão geral dos transtornos relacionados a substâncias.)

Triagem de transtornos por uso de substâncias em adolescentes Avaliação clínica, incluindo triagem de rotina

Perguntas de triagem e testes para uso de drogas Adolescentes devem ser examinados rotineiramente quanto ao uso de substâncias e também avaliados conforme necessário para o uso atual de substâncias se houver suspeita. Alguns comportamentos devem levar os pais, professores ou outros envolvidos com um adolescente a se preocuparem com um possível transtorno por uso abusivo de substâncias. Outros comportamentos são inespecíficos, por exemplo Depressão ou alterações de humor

Mudança nas amizades

Desempenho escolar em declínio

Perda de interesse em passatempos Adolescentes que apresentam algum desses comportamentos devem passar por avaliação médica completa da saúde mental e do uso abusivo de substâncias. Deve-se considerar o transtorno por uso abusivo de substâncias como uma possível causa para esses comportamentos, mesmo que a triagem seja negativa. Os transtornos por uso de substâncias são diagnosticados com base em critérios clínicos. Triagem para uso de substâncias em adolescentes O rastreamento à procura de tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e uso de outras drogas ilícitas, incluindo o abuso de medicamentos prescritos, é uma parte padrão da manutenção da saúde. A triagem universal do uso de substâncias pode normalizar as discussões sobre o uso dessas substâncias, reforçar comportamentos e escolhas saudáveis, identificar adolescentes com risco de uso problemático de substâncias ou de um transtorno por uso de substâncias, orientar intervenções e identificar adolescentes com necessidade de encaminhamento para tratamento. Há diversas ferramentas de rastreamento validadas. O National Institute on Drug Abuse (NIDA) recomenda 2 dessas ferramentas de rastreamento eletrônico para uso com pacientes de 12 a 17 anos, a ferramenta Brief Screener for Tobacco, Alcohol, and other Drugs (BSTAD) e a ferramenta Screening to Brief Intervention (S2BI). Cada ferramenta de triagem pode ser autoadministrada pelo paciente ou aplicada por um profissional de saúde. Recomenda-se a autoadministração porque este é o método preferido pelos adolescentes. As ferramentas começam com perguntas sobre a frequência do tabagismo, consumo de álcool e uso de canábis (maconha) no ano passado. Uma resposta positiva levanta questões sobre outros tipos de substâncias utilizadas. As ferramentas dividem os adolescentes em 1 de 3 categorias de risco de transtorno por uso de substâncias: nenhum uso relatado, menor risco e maior risco. Com base nos resultados, as ferramentas oferecem um plano de ação com orientações derivadas de consenso de especialistas. Embora o período de tempo possa variar de acordo com o método de administração e a quantidade de pergunta de acompanhamento, essas ferramentas normalmente podem ser preenchidas em menos de 2 minutos. O questionário CRAFFT é uma ferramenta de triagem validada mas antiga para verificar o uso de drogas e álcool. Como o questionário CRAFFT original não rastreia o tabagismo, não fornece informações sobre a frequência do uso nem discrimina o uso de drogas ilícitas e álcool, não mais é amplamente utilizado; outras ferramentas de rastreamento foram desenvolvidas, incluindo o questionário CRAFFT 2.1+N atualizado, que tem uma pergunta sobre o tabagismo e uso de nicotina. Triagem para uso de álcool em adolescentes Para rastreamento do consumo de álcool mais específico e abrangente, o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) desenvolveu um guia que sugere começar com 2 perguntas de rastreamento. As questões e a interpretação das respostas variam de acordo com a idade (ver tabela Questões para triagem do álcool da NIAA em crianças e adolescentes ). Tabela Questões para triagem do álcool da NIAAA em crianças e adolescentes Tabela Para pacientes com risco moderado e máximo, perguntar sobre Padrões de consumo de álcool: consumo usual e máximo

Problemas causados por ou riscos assumidos por causa de bebida: faltar à escola, brigas, lesões, colisões de veículos motorizados

Uso de outras substâncias: quaisquer outras coisas tomadas para ficar alto O guia da NIAAA também fornece estratégias úteis para abordar os problemas que são descobertos. Testes para drogas Teste para drogas pode ser útil para identificar o uso de substâncias, mas tem limitações significativas. Quando os pais exigem um teste para drogas, eles podem criar uma atmosfera de confronto que dificulta obter uma história precisa do uso de substâncias e formar uma aliança terapêutica com o adolescente. Em geral, testes de triagem (como testes feitos em casa) são imunoensaios rápidos qualitativos da urina que estão associados a alguns resultados falso-positivos ou falso-negativos. Além disso, os testes não podem determinar a frequência e a intensidade do uso da substância e, portanto, não podem distinguir entre usuários casuais e aqueles com problemas mais sérios. Os médicos devem utilizar outras medidas (p. ex., história completa, questionários) para identificar o grau em que o uso de substâncias afetou a vida do adolescente. Dadas essas preocupações e limitações, muitas vezes é útil consultar um especialista em uso abusivo de substâncias para ajudar a determinar se os testes para drogas são justificados em uma determinada situação. Entretanto, a decisão de não testar para drogas não deve terminar prematuramente a avaliação de um possível transtorno por uso de substâncias ou um transtorno de saúde mental. Adolescentes com sinais inespecíficos de um transtorno por uso de substâncias ou um transtorno de saúde mental devem ser encaminhados a um especialista para avaliação completa.