Quedas de idosos

A maior parte das quedas ocorre devido à interação de vários fatores. Os fatores incluem

Quadros clínicos físicos que prejudicam a mobilidade ou o equilíbrio

O uso de determinados medicamentos

Riscos no meio ambiente

Situações potencialmente perigosas

Por exemplo, pessoas com doença de Parkinson e visão comprometida (problemas físicos que comprometem a mobilidade ou o equilíbrio) podem tropeçar em um fio (um perigo do entorno) ao correr para atender o telefone (uma situação potencialmente perigosa).

O problema físico da pessoa é afetado por alterações devido ao envelhecimento, capacidade física, distúrbios presentes e medicamentos usados. O problema físico provavelmente tem um efeito maior no risco de queda do que os perigos do entorno e as situações perigosas. Não apenas um problema físico ruim ou comprometido aumenta o risco de quedas, mas isso também afeta como as pessoas respondem aos perigos e situações perigosas.

Os problemas físicos que aumentam o risco de queda incluem o comprometimento dos seguintes:

Equilíbrio ou marcha

Visão

Sensação, particularmente nos pés

Força muscular

Cognição

Pressão arterial ou batimento cardíaco

Por exemplo, a perda de força muscular pode impedir que os idosos mantenham ou recuperem o equilíbrio quando pisam em uma superfície irregular ou sofrem uma pancada. Com o envelhecimento, a capacidade de as pessoas julgarem onde os objetos estão em relação um ao outro diminui e elas podem precisar de uma luz mais brilhante para enxergar bem. O comprometimento cognitivo pode impedir que os idosos se lembrem de adotar medidas de segurança ao caminhar, por exemplo, segurar no corrimão ao subir e descer escadas. Pressão arterial baixa ou batimentos cardíacos lentos podem causar tonturas ou perda da consciência. A razão é que os problemas cardíacos podem reduzir a quantidade de sangue que chega ao cérebro.

O uso de certos medicamentos também pode aumentar o risco de queda. Esses medicamentos incluem aqueles que afetam a atenção (como analgésicos opioides, medicamentos ansiolíticos e alguns antidepressivos) ou baixam a pressão arterial (como anti-hipertensivos, diuréticos e alguns medicamentos para o coração).

Os perigos no entorno estão envolvidos em muitas quedas. As quedas podem ocorrer quando as pessoas não percebem um perigo ou não respondem rapidamente após perceberem o perigo.

Os perigos ambientais que aumentam o risco de queda incluem

Iluminação inadequada

Tapetes soltos

Pisos escorregadios

Fios elétricos ou extensões ou objetos no meio do caminho

Calçadas desniveladas ou meios-fios quebrados

Ambiente desconhecido

A maior parte das quedas ocorre dentro das casas. Algumas acontecem quando as pessoas estão paradas. Mas a maioria ocorre quando as pessoas estão se movendo – levantando ou sentando na cama ou em uma cadeira, ou no vaso sanitário, andando, ou subindo ou descendo escadas. Ao se moverem, as pessoas podem tropeçar ou cambalear, ou perder o equilíbrio. Qualquer movimento pode ser perigoso. Mas se as pessoas estiverem com pressa ou se sua atenção estiver dividida, os movimentos se tornam ainda mais perigosos. Por exemplo, correr para o banheiro (especialmente à noite, quando não estão totalmente despertos ou quando a iluminação pode ser ruim) ou para atender o telefone, ou andar enquanto conversa em um telefone sem fio pode tornar o ato de caminhar mais perigoso.