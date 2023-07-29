honeypot link
skip to main content
Profissionais
Doentes
Manual MSD
Versão Saúde para a Família
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
SINTOMAS
EMERGÊNCIAS
RECURSOS
COMENTÁRIO
SOBRE
ASSUNTOS MÉDICOS
VIVER COM SAÚDE
PÁGINA INICIAL
/
Sobre os Manuais MSD
/
Autores
/
jayne r. wilkinson
/
Jayne R. Wilkinson, MD, MSCE
Afiliações
Professor of Clinical Neurology
University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine
Medical Director, National Tele-Neurology Program
VA Medical Center
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Quedas de idosos
Disfunções da marcha em idosos