O íleo meconial é o bloqueio do intestino delgado no recém-nascido provocado por conteúdo intestinal (mecônio) excessivamente espesso que costuma ser causado por fibrose cística.

O íleo meconial costuma ser causado por fibrose cística.

Normalmente, o recém-nascido apresenta vômitos, tem aumento do volume abdominal e não evacua nos primeiros dias de vida.

O diagnóstico se baseia nos sintomas e no resultado de radiografias.

O bloqueio é tratado com enemas e é necessária cirurgia se os enemas não funcionarem.

O mecônio, uma substância de cor verde‑escuro, são as primeiras fezes do recém-nascido. Quase sempre, o recém-nascido evacua o mecônio nas primeiras 24 horas de vida. Se o mecônio for excepcionalmente espesso ou com consistência de piche, ele pode bloquear a última parte do intestino delgado, denominada íleo. Esse bloqueio é chamado de íleo meconial. Acima do bloqueio, o intestino delgado fica alargado (dilatado), o que provoca inchaço abdominal (distensão). Abaixo do bloqueio, o intestino grosso (cólon) fica estreito (um quadro clínico denominado microcólon), porque nada passa através dele.

Causas de íleo meconial O íleo meconial é muito frequentemente um sinal precoce de fibrose cística. Fibrose cística é uma doença hereditária que faz com que as secreções intestinais sejam excepcionalmente espessas e pegajosas; elas aderem ao revestimento do intestino, causando obstrução do intestino delgado. Essas secreções intestinais excepcionalmente pegajosas são a primeira indicação da doença em 10 a 20% das crianças com fibrose cística. O recém-nascido com íleo meconial quase sempre desenvolve outros sintomas de fibrose cística no futuro. Síndrome da rolha de mecônio é semelhante ao íleo meconial, exceto que o bloqueio por mecônio acontece no intestino grosso.

Complicações do íleo meconial Às vezes, o íleo meconial pode ser complicado por Perfuração do intestino delgado

Torção do intestino ao redor de si mesmo Pode ocorrer perfuração ou laceração do intestino delgado, porque ele está muito distendido ou porque o intestino delgado dilatado se torceu sobre si mesmo (volvo), bloqueando o suprimento de sangue para o intestino. Perfuração é uma situação perigosa porque faz com que o mecônio vaze para dentro da cavidade abdominal. Caso a perfuração ocorra antes do nascimento, a parte afetada do intestino delgado pode ficar encolhida e estreita (atresia intestinal), o que pode exigir cirurgia após o nascimento. Caso a perfuração ocorra após o nascimento, o vazamento do mecônio causa inflamação e infecção (peritonite), que podem causar choque e morte.

Sintomas de íleo meconial Após o nascimento, o recém-nascido costuma evacuar o mecônio nas primeiras 12 a 24 horas. Contudo, o recém-nascido com íleo meconial não evacua o mecônio nesse prazo e também tem sintomas de bloqueio intestinal, incluindo vômitos e inchaço abdominal. Ao apalpar o ventre do bebê, o médico pode ser capaz de sentir as alças intestinais aumentadas através da parede abdominal.

Diagnóstico de íleo meconial Antes do nascimento, exames de imagem pré-natais

Após o nascimento, sintomas de bloqueio intestinal

Radiografias abdominais e, às vezes, enema com contraste

Testes para fibrose cística Às vezes, durante um ultrassom pré-natal, o médico pode notar sinais de que o intestino do feto está bloqueado. Contudo, normalmente, o médico suspeita da presença desse diagnóstico somente após o nascimento, quando o recém-nascido apresenta sintomas de bloqueio intestinal. O médico terá uma forte suspeita de que o íleo meconial está presente, se o recém-nascido tiver histórico familiar de fibrose cística ou se o resultado dos exames preventivos de rotina no recém-nascido for positivo para fibrose cística. Se o médico suspeitar que o íleo meconial está presente, ele realiza uma radiografia abdominal que mostrará que as alças do intestino delgado estão aumentadas. Às vezes, ele também tira uma radiografia após administrar um enema com um líquido que pode ser visto na radiografia (meio de contraste radiopaco). O enema mostra que o cólon está mais estreito que o normal (um quadro clínico denominado microcólon) e que há um bloqueio próximo ao final do intestino delgado. Os recém-nascidos que são diagnosticados com íleo meconial realizam exames quanto à presença de fibrose cística.