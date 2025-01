Considerações gerais sobre infecções em recém-nascidos

Uma infecção adquirida depois do nascimento ocorre quando o recém-nascido tem contato próximo com uma mãe infectada diretamente ou através de amamentação. Uma infecção adquirida após o nascimento também pode ocorrer se os recém-nascidos tiverem contato com profissionais de saúde, familiares ou visitantes infectados no hospital (consulte Infecções adquiridas no hospital por recém-nascidos) ou em casa.