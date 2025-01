Meningite em crianças

Os recém-nascidos e crianças com menos de 12 meses de idade raramente desenvolvem rigidez na nuca (um sintoma comum em crianças mais velhas) e eles não conseguem comunicar um desconforto específico. Sinais importantes de doença que alertam os pais sobre a possibilidade de estas crianças mais jovens estarem com um problema de saúde grave incluem:

Manha e irritação não características (sobretudo quando estão no colo)

Sonolência anormal (letargia)

Alimentação ruim

A temperatura está excessivamente alta ou excessivamente baixa

Vômitos

Erupção cutânea

Convulsões

Aproximadamente um terço dos recém-nascidos com meningite bacteriana apresenta convulsões. E cerca de 1 a 5 bebês e crianças pequenas com meningite bacteriana apresentam convulsões. Ocasionalmente, os nervos que controlam alguns movimentos oculares e faciais podem ser lesionados pelas bactérias, o que faz um dos olhos girar para dentro ou para fora ou a expressão facial ficar desequilibrada.

Em aproximadamente 33% a 50% dos recém-nascidos com meningite, o aumento da pressão do fluido ao redor do cérebro faz com que as fontanelas (as áreas moles entre os ossos do crânio) se tornem salientes ou firmes. Esses sintomas em geral se desenvolvem em um período de um a dois dias, mas alguns bebês, especialmente aqueles com idades de três a quatro meses, adoecem muito rapidamente, e podem progredir do estado saudável a próximo da morte em menos de 24 horas.

Em casos raros, algumas bactérias podem causar a formação de bolsas de pus (abscessos) no cérebro de bebês com meningite. À medida que os abscessos aumentam, a pressão no cérebro (chamada de pressão intracraniana) aumenta, o que resulta em vômito, aumento do tamanho da cabeça e fontanelas salientes.