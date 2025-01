Gastroenterite em crianças

Os vírus são a causa mais comum de gastroenterite nos Estados Unidos. Quatro categorias de vírus causam a maioria das gastroenterites. As duas mais comuns são

Norovírus (mais comum nos Estados Unidos)

Rotavírus (mais comum ao redor do mundo)

A maioria dos outros casos virais são causadas por astrovírus e adenovírus.

Geralmente, as crianças contraem a gastroenterite viral de outras crianças que tiveram a doença ou foram expostas a ela, em creches, escolas e outros locais com muitas pessoas. A gastroenterite viral é muito contagiosa e se dissemina facilmente, especialmente de uma criança para outra.

A transmissão fecal-oral é a maneira pela qual a gastroenterite viral costuma se disseminar. A transmissão fecal-oral significa que o vírus na diarreia (fezes) de uma pessoa infectada é levado à boca de outra pessoa. É claro que as pessoas não ingerem as fezes diretamente. Ao contrário, a criança com diarreia e/ou a pessoa que cuida dela pode ter um pouco de fezes infectadas nas mãos (sobretudo quando não lavam as mãos com cuidado). Depois disso, qualquer objeto que for tocado por elas (por exemplo, uma fralda, um brinquedo ou alimentos) também fica contaminado com as fezes infectadas. Outras crianças então tocam esse objeto e, depois, colocam as mãos e os dedos na boca ou perto da boca e, com isso, são infectadas pelo vírus. A gastroenterite viral também pode ser disseminada quando a pessoa espirra, tosse e cospe.

O norovírus se tornou a causa mais comum de gastroenterite em todas as faixas etárias, incluindo crianças, nos Estados Unidos desde a introdução da vacina contra o rotavírus. Esse vírus comumente afeta crianças entre 6 meses e 18 meses de idade. As infecções ocorrem durante todo o ano, mas a maioria ocorre entre novembro e abril. A maioria das pessoas são infectadas após a ingestão de alimentos ou água contaminados. Como o norovírus é altamente contagioso, a infecção pode facilmente ser transmitida por contato direto. O norovírus causa a maioria dos casos de gastroenterite epidêmica em cruzeiros e casas de repouso.

O rotavírus é a causa mais comum de diarreia grave com desidratação em bebês e crianças pequenas em todo o mundo. A frequência diminuiu desde que a vacina contra o rotavírus começou a ser utilizada. O rotavírus geralmente afeta bebês e crianças de 3 a 15 meses de idade. Ele é altamente contagioso. A maioria das infecções ocorre por transmissão fecal-oral. Os bebês infectados podem disseminar a infecção para adultos. Em regiões de clima temperado, as infecções por rotavírus são mais comuns no inverno e na primavera. Antes de as vacinas contra o rotavírus terem se tornado disponíveis nos Estados Unidos, uma onda de doença por rotavírus costumava começar no sudoeste do país em dezembro e terminava no nordeste em abril ou maio. Atualmente, a doença ocorre de forma menos previsível e pode ocorrer durante o ano todo.

O astrovírus pode infectar pessoas de todas as idades, mas geralmente afeta bebês e crianças pequenas. Em climas temperados, a infecção é mais comum nos meses de inverno e, nas regiões tropicais, a infecção é mais comum nos meses de verão. Ela é disseminada por meio de transmissão fecal-oral.

O adenovírus afeta mais comumente crianças com menos de dois anos de idade. As infecções ocorrem o ano todo e aumentam levemente no verão. A infecção é disseminada por transmissão fecal-oral, bem como por gotículas respiratórias.