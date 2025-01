Infecção do ouvido médio crônica em crianças

As infecções do ouvido médio crônicas podem ser causadas por uma infecção do ouvido médio aguda (geralmente vários episódios), bloqueio das trompas de Eustáquio (o tubo que conecta o ouvido médio às passagens nasais), lesões esmagadoras ou penetrantes do ouvido, queimaduras térmicas ou químicas ou lesões por explosões. Além disso, as crianças que têm anomalias da cabeça ou da face resultantes de distúrbios cromossômicos, como a síndrome de Down ou a síndrome de Cri du chat ou que têm fenda palatina têm um maior risco de apresentar infecções do ouvido médio crônicas.

Pode ocorrer um episódio agudo da infecção do ouvido médio crônica depois de uma infecção do nariz e da garganta, como o resfriado comum, ou depois de água ter entrado no ouvido médio de crianças que têm o tímpano ou os tubos perfurados, durante o banho ou ao nadar. Geralmente, esses episódios agudos resultam em secreção indolor de pus do ouvido (consulte Secreção do ouvido). O pus pode ter um odor muito desagradável. A exposição de longo prazo à poluição atmosférica e a má higiene relacionada à vida em uma comunidade de poucos recursos também podem aumentar o risco de infecções crônicas do ouvido médio.