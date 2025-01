Malformações anorretais são defeitos congênitos, nos quais a abertura do ânus é estreita, está recoberta por pele ou está ausente.

O bebê pode desenvolver obstrução intestinal.

O diagnóstico toma por base o resultado de um exame físico e de radiografias.

É necessário realizar cirurgia para corrigir o defeito.

O ânus é a abertura na extremidade do tubo digestivo, através da qual as fezes saem do corpo. O reto é uma bolsa no intestino grosso onde as fezes ficam armazenadas antes da defecação. Nas malformações anorretais, pode haver pele recobrindo a área onde o ânus deveria estar e essa pele pode ter vários centímetros de espessura ou ser apenas uma membrana fina. A abertura do ânus pode ser estreita ou pode estar completamente ausente.

A atresia anal ocorre quando o intestino não se forma de maneira adequada enquanto o feto está se desenvolvendo. Não se sabe o que faz com que o intestino não se forme de maneira adequada.

A maioria dos bebês com atresia anal desenvolve algum tipo de ligação anômala (fístula) entre o ânus e a uretra, entre o ânus e a área entre a uretra e o ânus (o períneo), entre o ânus e a vagina ou, em casos raros, entre o ânus e a bexiga. A atresia anal costuma ocorrer juntamente com outros defeitos congênitos, como defeitos da coluna vertebral, coração, rins e membros. Os bebês afetados podem também ter uma fístula traqueoesofágica e atresia esofágica.

Os bebês com atresia anal não defecam normalmente depois do nascimento. Uma obstrução intestinal acaba surgindo se o defeito não for tratado. Uma obstrução intestinal é um tipo de bloqueio que interrompe completamente ou prejudica gravemente o trânsito intestinal. Os sintomas da obstrução intestinal no bebê incluem dor, irritabilidade, vômitos e inchaço do abdômen.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos congênitos do aparelho digestivo.)

Diagnóstico de malformações anorretais Exame físico

Exames de imagem (radiografias, ultrassonografia) Os médicos costumam detectar a malformação observando o ânus ao examinar o bebê pela primeira vez após o nascimento, antes do desenvolvimento de sintomas. Usando radiografias, um radiologista pode ver o local da fístula e determinar outros detalhes sobre a mesma. Os médicos também podem fazer um ultrassom para determinar o tipo de malformação e para procurar outros defeitos.