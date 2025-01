Má rotação intestinal

Radiografias do abdômen

radiografias de bário

Se o bebê estiver vomitando bile, o médico tira radiografias do abdômen para examinar o bloqueio.

Também são tiradas radiografias após a administração de bário no reto do bebê (um procedimento denominado enema de bário) ou após a ingestão de bário pelo bebê (um procedimento denominado seriografia). O bário aparece branco na radiografia e delineia o trato digestivo, indicando os contornos e o revestimento do esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A radiografia com bário pode ajudar o médico a ver se a parte inferior do intestino se encontra em uma posição anômala.