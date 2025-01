Os sintomas da síndrome de Wolf-Hirschhorn frequentemente incluem profunda incapacidade intelectual.

As crianças podem também ter epilepsia, um nariz amplo ou aquilino, defeitos do couro cabeludo, pálpebras superiores caídas (ptose) e lacunas ou fissura na íris (colobomas), fenda palatina e retardo do desenvolvimento ósseo.

Os meninos podem apresentar testículos que não desceram(criptorquidia) e a abertura da uretra pode estar mal posicionada (hipospádia).

Algumas crianças apresentam uma imunodeficiência, o que significa que o organismo tem dificuldade em combater infecções.