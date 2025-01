Considerações gerais sobre doenças cromossômicas e genéticas

Os cromossomos e genes de uma pessoa podem ser avaliados analisando uma amostra de sangue, bem como células de outras partes do corpo, como aquelas coletadas de um swab do interior da bochecha.

Durante a gravidez, os médicos podem usar células obtidas de uma amniocentese ou de uma amostragem das vilosidades coriônicas para detectar determinadas anomalias cromossômicas ou genéticas em um feto. Caso o feto tenha uma anomalia, exames adicionais podem ser feitos para detectar defeitos congênitos específicos.

Mais recentemente, um teste de triagem foi desenvolvido no qual uma amostra de sangue de uma mulher grávida é analisada para determinar se o feto tem um risco aumentado de apresentar certos distúrbios genéticos. Esse exame se baseia no fato de que o sangue da mãe contém uma quantidade muito pequena de DNA do feto. Esse exame é chamado triagem pré-natal não invasiva (NIPS) ou análise de DNA fetal livre. A NIPS pode ser usada para detectar um aumento no risco de ter trissomia 21 (síndrome de Down), trissomia 13 ou trissomia 18 e algumas outras doenças cromossômicas e genéticas, mas não é um exame diagnóstico. Os médicos costumam recomendar a realização de testes adicionais ao detectar qualquer anomalia cromossômica.