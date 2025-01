Náuseas e vômitos no início da gravidez

As causas mais comuns de náuseas e vômitos relacionados com a gravidez são

Enjoo matinal (mais comum)

Hiperêmese gravídica

As causas do enjoo matinal e da hiperêmese gravídica são desconhecidas. É possível que esses sintomas estejam relacionados com um aumento rápido nos níveis de dois hormônios no início da gravidez: a gonadotrofina coriônica humana (hCG), que é produzida pela placenta no início da gravidez, e o estrogênio, que ajuda a manter a gravidez. Além disso, hormônios como a progesterona podem retardar o movimento do sistema digestivo, possivelmente contribuindo para as náuseas e vômitos.

Vitaminas pré-natais com ferro podem causar náuseas. O refluxo gastroesofágico, frequentemente acompanhado de azia, é comum na gravidez.

Ocasionalmente, o corpo lúteo, um cisto ovariano normal no início da gravidez, pode fazer com que o ovário se torça ao redor dos ligamentos e tecidos que o sustentam, interrompendo o fornecimento de sangue ao ovário. Esse quadro clínico, denominado torção anexial, não está relacionado com a gravidez, mas é mais comum durante a gravidez.

Em casos raros, o vômito grave e persistente é causado por uma gravidez molar (uma massa anômala na placenta, com ou sem um feto, devido a um ovo fertilizado de maneira anômala).