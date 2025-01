Durante a perimenopausa, os sintomas podem ser leves, moderados ou graves ou pode não haver nenhum sintoma. Os sintomas podem durar de seis meses a 10 anos e, às vezes, até mais tempo.

Às vezes, os sintomas que se acredita serem devidos à menopausa podem ser causados por outros problemas médicos. Se os sintomas ocorrerem e o momento não se alinhar com a menopausa ou se os sintomas não melhorarem com medidas usadas para os sintomas da menopausa, a mulher deve discutir outras possíveis causas com um profissional de saúde.

A menstruação irregular pode ser o primeiro sintoma de perimenopausa. Normalmente, as menstruações vêm com mais frequência, depois passam a vir com menos frequência, mas qualquer padrão é possível. As menstruações podem ser de curta ou longa duração, com fluxo mais fraco ou mais intenso. Às vezes, elas podem ficar meses sem vir e depois voltam a ficar regulares. Em algumas mulheres, as menstruações vêm regularmente até a menopausa.

As ondas de calor afetam 75% a 85% das mulheres. As ondas de calor normalmente começam antes de as menstruações cessarem. Elas duram em média quase sete anos e meio, mas podem durar mais de dez anos. Pesquisas mostram que, em média, mulheres negras apresentam ondas de calor com mais frequência e por um período mais longo do que mulheres asiáticas, hispânicas ou brancas. As ondas de calor costumam se tornar menos intensas e ocorrer com menos frequência à medida que o tempo passa.

As causas das ondas de calor são desconhecidas. Porém, elas talvez envolvam a restauração do termostato do cérebro, o hipotálamo, que controla a temperatura corporal. Consequentemente, aumentos muito baixos de temperatura podem fazer com que a mulher sinta calor. As ondas de calor talvez estejam relacionadas a variações nos níveis hormonais.

Durante uma onda de calor, os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele aumentam (dilatam-se). Consequentemente, o fluxo sanguíneo aumenta, deixando a pele, principalmente da cabeça e do pescoço, vermelha e quente (ruborizada). A mulher sente calor e ela pode transpirar intensamente. Às vezes, as ondas de calor são chamadas de fogacho, pois a pele do rosto pode ficar vermelha.

A onda de calor dura entre 30 segundos a cinco minutos e pode ser seguida por calafrios. Suores noturnos são ondas de calor que ocorrem durante a noite.

Outros sintomas podem ocorrer na época da perimenopausa ou menopausa. As mudanças nos níveis hormonais que ocorrem nessa época podem contribuir para:

Dor nos seios

Mau humor

Piora da enxaqueca que ocorre logo antes, durante ou logo após a menstruação (enxaquecas menstruais)

Depressão, irritabilidade, ansiedade, nervosismo, distúrbios do sono (incluindo insônia), perda de concentração, dor de cabeça e fadiga também podem ocorrer. Muitas mulheres sofrem desses sintomas durante a perimenopausa. Embora esses sintomas possam estar relacionados a outros fatores (tais como o próprio envelhecimento ou um distúrbio), eles costumam ser agravados pelas flutuações hormonais e pela diminuição dos níveis de estrogênio durante a perimenopausa.

Os suores noturnos podem perturbar o sono, contribuindo para a fadiga, irritabilidade, perda de concentração e alterações de humor. Nesses casos, tais sintomas podem estar relacionados indiretamente, em decorrência dos suores noturnos, à menopausa. Entretanto, durante a menopausa, os distúrbios do sono são comuns mesmo entre mulheres que não sofrem de ondas de calor. Os estresses da meia-idade (por exemplo, conflitos com adolescentes, preocupações com envelhecimento, cuidados com pais idosos e mudanças nas relações conjugais), podem contribuir para os distúrbios do sono. Assim, a relação entre a fadiga, a irritabilidade, a perda de concentração e as alterações de humor e a menopausa parece menos evidente.