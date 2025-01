Considerações gerais sobre luxações

Depois de ser realinhada, a lesão precisa ser impedida de mover-se (ser imobilizada).

Costuma-se usar gesso, talas ou tipoias depois da redução fechada de uma luxação. Algumas articulações luxadas precisam apenas de uma tala ou tipoia, que é colocada depois que a articulação volta para sua posição normal.

A imobilização reduz a dor e ajuda na consolidação prevenindo lesão adicional em tecidos circundantes. A imobilização é útil na maioria das luxações moderadas ou graves. As articulações em ambos os lados da lesão são imobilizadas.

Se a imobilização for mantida por muito tempo (por exemplo, por mais do que algumas semanas em adultos jovens), a articulação pode ficar rígida, às vezes permanentemente, e os músculos podem encurtar-se (causando contraturas) ou encolher (desgastar-se, ou atrofiar). Podem surgir coágulos de sangue. Esses problemas podem se desenvolver rapidamente, e as contraturas podem ser permanentes, geralmente em pessoas idosas. Consequentemente, os médicos incentivam a movimentação assim que possível.

Geralmente se usa gesso em lesões que precisam ser mantidas imobilizadas por semanas.

Para aplicar gesso, os médicos envolvem a parte lesionada em um pano, depois aplicam uma camada de material de algodão macio para proteger a pele contra pressão e fricção. Sobre esse enchimento, os médicos aplicam bandagens de algodão preenchidas com gesso umedecido ou tiras de fibra de vidro que endurecem ao secar. O gesso se molda bem e tem menos chances de atrito com o corpo. Gessos de fibra de vidro são mais fortes, mais leves e mais duráveis. Depois de uma semana mais ou menos, o inchaço cede. Aí o gesso comum pode, às vezes, ser substituído por gesso de fibra de vidro para encaixe mais confortável do membro.

As pessoas que necessitam de gesso recebem instruções especiais para seus cuidados. Se não houver cuidados certos com o gesso, podem surgir problemas. Por exemplo, se o gesso ficar úmido, o enchimento de proteção debaixo dele poderá ficar úmido e pode ser impossível secá-lo completamente. Consequentemente, a pele pode amolecer e romper-se e podem se formar feridas. Além disso, se o gesso comum ficar úmido, ele pode se desfazer e deixar de proteger e imobilizar a área lesionada.

As pessoas são instruídas a manter o gesso o mais elevado possível, ao nível do coração ou acima dele, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas. Elas também devem flexionar e estender seus dedos regularmente ou mexer seus dedos. Essas estratégias ajudam a drenar o sangue do membro lesionado e, assim, prevenir inchaço.

Raramente, o gesso causa dor, pressão ou dormência que permanece constante ou piora com o tempo. Essa dor deve ser relatada ao médico imediatamente. Esses sintomas podem ser devidos ao desenvolvimento de uma úlcera de decúbito ou síndrome compartimental. Nesses casos, os médicos podem ter que retirar o gesso e aplicar outro.

Pode-se usar uma tala para imobilizar algumas luxações estáveis, principalmente se elas tiverem que ser mantidas imóveis por apenas alguns dias ou menos. Durante o tratamento inicial, as talas também são usadas para imobilizar imediatamente as luxações moderadas a graves, principalmente as muito instáveis, até que a pessoa possa ser completamente avaliada. As talas permitem às pessoas aplicar gelo e movimentar-se com mais liberdade do que um gesso.

A tala é uma haste comprida e estreita de gesso comum, fibra de vidro ou alumínio aplicada com bandas elásticas ou uma cinta. Como a tala não circunda completamente o membro, há espaço para alguma expansão devido ao inchaço. Assim, uma tala não aumenta o risco de desenvolver uma síndrome compartimental. Algumas lesões que acabam por exigir gesso são primeiramente imobilizadas com uma tala até que a maior parte do inchaço ceda.

Uma tala é capaz de fornecer algum apoio por si só. As tipoias podem ser úteis quando a imobilização completa tem efeitos indesejáveis. Por exemplo, se um ombro for completamente imobilizado, os tecidos ao redor da articulação podem ficar rígidos, às vezes em dias, impedindo que o ombro se mova (chamado ombro congelado). As tipoias restringem o movimento do ombro e do cotovelo, mas permitem o movimento da mão.

Uma bandagem, que é um pedaço de pano ou tira, pode ser usada com a tipoia para impedir que o braço balance para fora, sobretudo à noite. A bandagem é colocada ao redor das costas e sobre a parte lesionada.

Como cuidar de um molde de gesso