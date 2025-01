Lesões provocadas pela radiação

A exposição da maioria das pessoas a fontes de radiação fabricada envolve exames de diagnóstico por imagem que usam raios X (particularmente tomografia computadorizada [TC]) ou envolve a administração de substâncias radioativas (particularmente exames cardíacos de medicina nuclear). As pessoas que recebem tratamentos de radiação para câncer podem receber doses muito elevadas de radiação. Contudo, são feitos todos os esforços para fornecer radiação somente aos tecidos doentes e para minimizar a radiação nos tecidos normais.

A exposição também ocorre de outras fontes fabricadas, como acidentes por radiação e precipitação radioativa de testes prévios com armas nucleares. Contudo, estas exposições representam uma pequena parte da exposição anual da maioria das pessoas. Normalmente, os acidentes por radiação envolvem pessoas que trabalham com materiais radioativos e com fontes de raios-X, como irradiadores de alimentos, fontes de radiografia industrial e aparelhos de raios-X. Esses trabalhadores podem receber doses significativas de radiação. Esses acidentes são raros e resultam tipicamente do não cumprimento de procedimentos de segurança. A exposição à radiação também ocorreu de fontes industriais ou médicas perdidas ou roubadas, contendo grandes quantidades de material radioativo. Também ocorreram lesões provocadas por radiação em pacientes que receberam radioterapia e certos procedimentos médicos guiados por feixe de raios-X pulsado que mostra uma imagem radiográfica em movimento em uma tela (fluoroscopia). Algumas dessas lesões em pacientes resultam de acidentes ou uso impróprio, porém, às vezes, em casos mais complexos, o uso adequado desses procedimentos pode causar complicações e reações de tecidos inevitáveis induzidas por radiação.

Em raras ocasiões, quantidades substanciais de material radioativo foram liberadas de centrais de energia nuclear, incluindo a central de Three Mile Island na Pensilvânia em 1979, a central de Chernobyl na Ucrânia em 1986 e a central de Fukushima Daiichi no Japão em 2011. O acidente de Three Mile Island não resultou em grande exposição à radiação. Na verdade, as pessoas que viviam em um raio de 1,6 quilômetro da central receberam somente uma dose adicional de cerca de 0,08 mSv.

Já a dose média para as quase 115 mil pessoas que foram evacuadas da área próxima à central de Chernobyl foi de cerca de 30 mSv. A título de comparação, a dose normal de um único exame de TC situa-se entre 4 e 8 mSv. As pessoas que trabalhavam na central de Chernobyl receberam expressivamente mais. Mais de trinta trabalhadores e socorristas morreram em poucos meses depois do acidente, e muitos mais desenvolveram doença aguda por radiação. Houve um baixo nível contaminação proveniente de Chernobyl em locais tão distantes como a Europa, a Ásia e até mesmo (em menor extensão) a América do Norte. A dose média de radiação cumulativa para as populações habitantes de áreas com baixo nível de contaminação (várias regiões da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia) em um período de vinte anos após o acidente foi estimada como sendo de cerca de 9 mSv. Cabe salientar que a dose extra anual média (0,5 a 1,5 mSv por ano) recebida pelos residentes dos territórios contaminados pela precipitação radioativa de Chernobyl é geralmente mais baixa que a radiação de fundo típica nos Estados Unidos (3 mSv por ano).

Alguns trabalhadores na central de Fukushima Daiichi foram expostos a doses significativas de radiação; no entanto, não houve mortes ou reações permanentes de tecidos induzidas por radiação. As pessoas que viviam no raio de 20 quilômetros da central de Fukushima Daiichi foram evacuadas devido a preocupações sobre exposição à radiação. Todavia, as estimativas são de que quase nenhum morador no entorno recebeu mais do que cerca de 5 mSv. A Organização Mundial de Saúde prevê que a taxa de mortes por câncer relacionadas a este acidente será muito baixa.

As armas nucleares liberam quantidades maciças de energia e radiação. Estas armas não foram usadas contra pessoas desde 1945. Contudo, atualmente, várias nações têm armas nucleares e os grupos terroristas também tentaram obtê-las ou construir as suas, aumentando a possibilidade de uso dessas armas. A grande maioria das mortes devido à detonação de uma arma nuclear resulta da explosão e das queimaduras térmicas. Uma menor fração das mortes (embora ainda sendo um número elevado) resulta de doença relacionada à radiação.

A possibilidade de exposição intencional à radiação através de atividades terroristas (consulte Armas radiológicas) inclui o uso de um dispositivo para contaminar uma área dispersando material radioativo (um dispositivo de dispersão de radiação que usa explosivos convencionais é designado como uma bomba suja). Outros cenários terroristas incluem o uso de uma fonte de radiação oculta para expor pessoas desprevenidas a grandes doses de radiação, atacando um reator nuclear ou local de armazenamento de material radioativo e detonando uma arma nuclear.