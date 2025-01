Considerações gerais sobre fraturas

Exames de imagem usados para diagnosticar fraturas incluem

Radiografias

Ressonância magnética (RM)

Tomografia computadorizada (TC)

Radiografias são o exame mais importante e geralmente o primeiro e único exame realizado para diagnosticar uma fratura.

Entretanto, as radiografias nem sempre são necessárias, dependendo de qual parte do corpo for afetada e de qual for a suspeita dos médicos. Por exemplo, se uma parte lesionada do corpo (como os dedos dos pés, exceto o dedão) tiver que ser tratada da mesma forma, independentemente de estar ou não fraturada, as radiografias geralmente não são necessárias.

Geralmente são tiradas radiografias de pelo menos dois ângulos para mostrar o alinhamento dos fragmentos ósseos. Essas radiografias rotineiras podem não mostrar fraturas pequenas quando os pedaços de osso quebrado permanecem no lugar (ou seja, eles não se separam em fragmentos). Essas fraturas são chamadas fraturas ocultas (escondidas). Assim, às vezes são tiradas mais radiografias de ângulos diferentes. Ocasionalmente, os médicos aguardam alguns dias ou até mesmo semanas para tirar radiografias, pois algumas fraturas ocultas (como fraturas de costelas, fraturas por estresse e fraturas do escafoide do pulso) ficam visíveis nas radiografias somente depois que a fratura começa a sarar e o cálcio é depositado no novo osso.

Quando as radiografias não mostram uma fratura, mas os médicos suspeitam de uma, eles podem colocar uma tala e reexaminar a pessoa alguns dias depois. Se os sintomas ainda incomodarem, eles podem fazer outra radiografia. As fraturas podem ser vistas mais facilmente em radiografias depois que começaram a se consolidar há algum tempo.

Se as radiografias mostrarem uma fratura em um osso que parece anormal (por exemplo, se as áreas do osso parecerem incomumente finas), a fratura provavelmente ocorreu porque uma doença (como osteoporose) enfraqueceu o osso.

É possível fazer TC ou RM quando

Os resultados do exame sugerirem fortemente uma fratura, mas as radiografias não indicarem nenhuma.

Um especialista precisar de visões mais detalhadas da fratura para determinar a melhor forma de tratá-la.

Também pode ser feita uma TC e RM para proporcionar mais detalhes sobre fraturas do que os mostrados nas radiografias de rotina. A TC pode revelar pequenos pormenores da superfície de uma articulação fraturada e áreas de uma fratura cobertas por um osso não danificado. A TC e, particularmente, a RM podem mostrar tecidos moles, os quais não costumam ser visíveis nas radiografias. A RM mostra os tecidos ao redor do osso e, assim, ajuda a detectar lesões nos tendões, ligamentos, cartilagem e músculos próximos. Ela pode mostrar alterações causadas por câncer. A RM também revela lesões (inchaço ou manchas roxas) dentro do osso, podendo detectar pequenas fraturas antes que elas apareçam nas radiografias.

Outros exames podem ser feitos para ver se há lesões relacionadas: