Considerações gerais sobre distúrbios causados pelo calor

Deve-se evitar um esforço extenuante em ambientes muito quentes. Quando não for possível evitar o esforço num ambiente quente, pode-se manter a temperatura corporal em índices normais com a ingestão de muitos líquidos e refrescando-se a pele com frequência, umedecendo-a ou molhando-a com água fria. Para repor as quantidades adequadas de líquidos, a ingestão deve continuar mesmo depois de se ter saciado a sede.

A perda de peso após exercício físico ou trabalho pode ser usada para monitorar a desidratação. As pessoas que perdem 2% a 3% de seu peso corporal devem beber líquidos adicionais e devem ter cerca de 1 kg a mais do peso inicial antes da exposição do dia seguinte. As pessoas que perdem pelo menos 4% de seu peso corporal devem limitar sua atividade por um dia.

As pessoas que praticam atividades ao ar livre e que bebem grandes quantidades de água sem sal podem diluir o sódio que se encontra no sangue (um problema chamado hiponatremia), o que pode causar convulsões e até mesmo morte. Este problema pode ser atenuado com o consumo de sal (mesmo com uma refeição rápida salgada) e bebendo água. Outras maneiras comuns de manter níveis normais de sal incluem comprimidos de sal (que devem ser dissolvidos em quantidades adequadas de água, por exemplo, um único comprimido de um grama de sal em um litro de água) e bebidas esportivas comercialmente disponíveis contendo sal extra.

O aumento lento do nível e quantidade de exercício praticado em ambientes quentes acaba por resultar em aclimatação, que permite que as pessoas trabalhem de forma segura a temperaturas que anteriormente eram perigosas. Progredir de 15 minutos por dia de atividade moderada (suficiente para simular a sudorese) durante um período quente do dia para 90 minutos de atividade vigorosa durante 10 a 14 dias é geralmente adequado. As pessoas que não estão aclimatadas são mais propensas a sofrer de cãibras causadas pelo calor ou outra doença causada pelo calor durante esforço prolongado e podem precisar aumentar sua ingestão de sódio e água.

