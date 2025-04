Exames de sangue para detectar anticorpos contra o parasita

Se eventualmente o cérebro estiver afetado, uma tomografia computadorizada ou imagem por ressonância magnética, seguida por punção lombar (punção na coluna vertebral)

Tecido do cérebro ou de outro órgão afetado examinado microscopicamente e testado para detectar o DNA do parasita

O diagnóstico de toxoplasmose é geralmente baseado em exames de sangue que detectam anticorpos contra o parasita. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra ataques, incluindo os de parasitas). Os exames de sangue podem ser usados para diagnosticar uma nova infecção.

Os médicos podem realizar esses exames de sangue em pessoas que tenham um sistema imunológico enfraquecido, mas não manifestem sintomas de toxoplasmose. Os exames são feitos para procurar evidências de uma infecção anterior que possa ser reativada se o seu sistema imunológico ficar ainda mais debilitado. No entanto, se o sistema imunológico da pessoa estiver afetado pela AIDS, os exames de sangue podem não indicar nenhuma infecção mesmo quando houver uma (resultados falso-negativos).

Às vezes também são feitos exames para investigar se há material genético (DNA) do parasita nas amostras de sangue, tecido de uma biópsia ou líquido cefalorraquidiano (o líquido que circunda o cérebro ou a medula espinhal) obtido de uma punção na coluna vertebral.

Quando as pessoas relatam problemas oculares, os médicos examinam os olhos para detectar os danos normalmente causados por toxoplasmose e realizam exames de sangue para investigar se há anticorpos ao parasita.

Para determinar se um feto foi infectado, o médico pode coletar uma amostra do líquido ao redor do feto (líquido amniótico) para ser estudada (um procedimento chamado amniocentese). O líquido é testado para verificar se há anticorpos contra o parasita e material genético do parasita. Como o diagnóstico de toxoplasmose durante a gravidez ou no feto ou recém-nascido é difícil, os médicos frequentemente consultam um especialista.

Se houver suspeita de toxoplasmose do cérebro, é feita uma tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) do cérebro, geralmente seguida por uma punção lombar para obter uma amostra de líquido cefalorraquidiano para exame. Com menos frequência, uma parte do tecido cerebral infectado é removida e examinada ao microscópio para identificar parasitas e testada para analisar o material genético (DNA) do parasita.