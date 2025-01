Medicamentos antifúngicos

A histoplasmose pulmonar aguda em pessoas normalmente saudáveis raramente necessita de tratamento farmacológico. No entanto, se a pessoa não melhorar depois de um mês, muitas vezes se prescreve itraconazol, administrado por via oral. Se ocorrer pneumonia grave, as pessoas recebem anfotericina B por via intravenosa, seguida por itraconazol.

A histoplasmose disseminada progressiva requer tratamento. Se a infecção for grave, administra-se anfotericina B por via intravenosa, seguida por itraconazol, administrada por via oral.

Se pessoas com AIDS desenvolverem histoplasmose, é possível que precisem tomar um medicamento antifúngico, geralmente itraconazol, pelo resto da vida. No entanto, elas poderão parar o tratamento com o medicamento antifúngico após 1 ano se sua contagem de CD4 (o número de um tipo de glóbulo branco que diminui quando a AIDS não está controlada) aumentar para 150 ou mais células por microlitro de sangue.

Na histoplasmose cavitária crônica, o itraconazol ou, para infecções mais sérias, a anfotericina B pode eliminar o fungo. Porém, o tratamento não consegue reverter a destruição provocada pela infecção. Assim, a maioria das pessoas continua tendo problemas respiratórios, semelhantes aos da doença pulmonar obstrutiva crônica. Portanto, o tratamento dever ser iniciado o mais cedo possível para limitar as lesões pulmonares.