Considerações gerais sobre infecções fúngicas

Fungos são organismos vivos, mas não são plantas nem animais. Todos os seres vivos são divididos em categorias chamadas reinos, e os fungos têm seu próprio reino.

Alguns fungos causam infecções em pessoas:

Alguns fungos causam infecções cutâneas (consulte também Infecções fúngicas da pele.)

Os fungos podem crescer de duas formas:

Leveduras: células redondas únicas

Bolores: muitas células formando filamentos longos e finos chamados hifas

Alguns fungos existem em ambas as formas durante seu ciclo de vida. Esses fungos são chamados fungos dimórficos.

Os fungos frequentemente crescem no solo e em material vegetal em decomposição. Muitos fungos, incluindo bolores de pão e cogumelos, podem ser vistos a olho nu.

Você sabia que...

Os fungos se reproduzem ao espalhar esporos microscópicos. Esses esporos estão muitas vezes presentes no ar e no solo, onde podem ser inalados ou entrar em contato com a superfície corporal de uma pessoa, principalmente a pele. Assim, as infecções fúngicas iniciam-se geralmente nos pulmões ou na pele.

Da ampla variedade de esporos que se depositam na pele ou que são inalados pelos pulmões, a maioria não causa infecção. Alguns tipos causam infecção somente em pessoas com:

Sistema imunológico enfraquecido

Material estranho, incluindo dispositivos médicos (como uma articulação artificial ou válvula cardíaca), em seu corpo

O sistema imunológico pode ficar debilitado quando as pessoas tomam medicamentos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores), tais como quimioterápicos ou medicamentos usados para prevenir a rejeição de um órgão transplantado, ou quando elas têm um distúrbio que causa imunodeficiência, como a AIDS. Pessoas que passam muitos dias em uma unidade de terapia intensiva podem ficar com seu sistema imunológico enfraquecido devido a procedimentos médicos, distúrbios subjacentes, desnutrição ou uma combinação deles.

Exceto no caso de algumas infecções da pele, as infecções fúngicas raramente são transmitidas de uma pessoa para outra.

As infecções fúngicas podem afetar apenas uma área (localizadas) ou muitas áreas do corpo (sistêmicas).

As infecções fúngicas localizadas afetam apenas uma área do corpo. Elas normalmente afetam a pele e as unhas, a vagina ou a boca e podem ocorrer em pessoas que têm o sistema imunológico normal ou enfraquecido.

Às vezes, as infecções fúngicas localizadas ocorrem quando a mistura de outros micro-organismos (p. ex., bactérias) que normalmente vivem em certas partes do corpo (também chamada microbioma) está em desequilíbrio. Por exemplo, certos tipos de fungos (como Candida) estão habitualmente presentes na superfície do corpo ou no intestino. As bactérias que, em condições normais, estão presentes no aparelho digestivo e na vagina restringem o crescimento desses fungos nessas áreas. Quando uma pessoa toma antibióticos, as bactérias úteis podem ser igualmente eliminadas, facilitando o crescimento dos fungos de forma descontrolada. O crescimento excessivo dos fungos pode provocar sintomas, os quais são geralmente leves. Quando as bactérias voltam a crescer, o equilíbrio é restabelecido e o problema geralmente se resolve.

As infecções fúngicas sistêmicas afetam órgãos como pulmões, olhos, fígado e cérebro, podendo também afetar a pele. Elas normalmente ocorrem em pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

As infecções fúngicas podem ser de dois tipos

Infecções fúngicas oportunistas As infecções fúngicas oportunistas se aproveitam de um sistema imunológico debilitado. Assim, elas geralmente ocorrem em pessoas cujo sistema imunológico está enfraquecido por doenças como a AIDS ou por medicamentos que suprimem o sistema imunológico. As infecções fúngicas oportunistas ocorrem no mundo todo. Exemplos de infecções fúngicas oportunistas incluem Aspergilose

Candidíase

Mucormicose Infecções fúngicas oportunistas podem ser muito agressivas, disseminando‑se rapidamente para outros órgãos e são, frequentemente, fatais. Fatores de risco para o surgimento de infecções fúngicas oportunistas

Infecções fúngicas primárias As infecções fúngicas primárias podem ocorrer em pessoas com sistema imunológico normal, às vezes com consequências sérias. Essas infecções ocorrem geralmente depois que as pessoas inalam os esporos dos fungos, o que pode causar o surgimento de pneumonia nos pulmões como o primeiro sinal de infecção. Determinadas infecções fúngicas primárias são mais comuns em certas áreas geográficas, como nos exemplos a seguir: A histoplasmose é especialmente comum nos vales dos rios Ohio e Mississipi, na região central de Nova Iorque e no Texas, Estados Unidos. Ela também ocorre em partes das Américas Central e do Sul, na África e na Austrália.

A blastomicose é particularmente comum na parte leste e central dos Estados Unidos. Ela também ocorre na África e no vale do rio Saint Lawrence do Canadá.

A coccidioidomicose ocorre quase exclusivamente na região sudoeste e no estado de Washington nos Estados Unidos e no norte do México e na América Central e do Sul.

A paracoccidioidomicose ocorre principalmente na América do Sul. O tempo desde a transmissão até o desenvolvimento de uma infecção varia, de modo que os viajantes podem desenvolver sintomas após retornarem dessas áreas. Como muitas infecções fúngicas primárias se desenvolvem lentamente, podem-se passar meses ou anos até que uma pessoa procure assistência médica. Geralmente, se o sistema imunológico for normal, as infecções fúngicas não se espalham aos órgãos profundos do corpo.

Diagnóstico de infecções fúngicas Cultura e exame de uma amostra

Exames de sangue Se os médicos suspeitarem de infecção fúngica primária, eles farão perguntas às pessoas que possam ajudar no diagnóstico, tais como: Para onde elas viajaram e onde moraram para determinar se elas podem ter sido expostas a certos fungos, mesmo que a exposição tenha ocorrido há muitos anos

Se elas estão tomando quaisquer medicamentos que possam suprimir o sistema imunológico

Se sofreram um distúrbio que debilite o sistema imunológico Depois, os médicos coletam uma amostra para ser cultivada em laboratório e examinada ao microscópio. A amostra pode ser de escarro ou sangue, mas, ocasionalmente, os médicos precisam coletar uma amostra proveniente dos pulmões. Para coletar uma amostra de material dos pulmões, os médicos inserem um tubo de visualização flexível (um broncoscópio) pela boca e o deslizam até as vias respiratórias. Injeta-se líquido pelo tubo, depois esse líquido é sugado de volta para o interior do tubo, trazendo junto as células e qualquer fungo (ou outro micro-organismo). Em determinadas situações, é necessária uma biópsia ou cirurgia para obter uma amostra. Podem ser feitos exames de sangue se o diagnóstico for incerto. Esses exames verificam se há anticorpos (que são produzidos pelo sistema imunológico da pessoa em resposta a substâncias estranhas, incluindo fungos), antígenos (moléculas provenientes de substâncias estranhas que podem desencadear uma resposta imunológica no organismo) ou outra evidência de fungos. Testes que detectam material genético em micro-organismos também são realizados para algumas infecções fúngicas.