Infecções por Klebsiella, Enterobacter e Serratia

Klebsiella, Enterobacter e Serratia são bactérias Gram-negativas estreitamente relacionadas que infectam ocasionalmente o trato urinário ou trato respiratório de pessoas em hospitais ou em estabelecimentos de cuidados de longo prazo.

Essas bactérias podem infectar o trato urinário ou respiratório, cateteres intravenosos usados para dispensar medicamentos ou líquidos, queimaduras, feridas cirúrgicas ou a corrente sanguínea.

A identificação das bactérias em uma amostra obtida de sangue ou do tecido infectado confirma o diagnóstico.

As infecções causadas por todas as três bactérias são tratadas com antibióticos administrados pela veia (via intravenosa).

As bactérias Klebsiella, Enterobacter e Serratia residem no intestino de muitas pessoas saudáveis e raramente causam infecção nessas pessoas. As infecções com essas bactérias são frequentemente adquiridas em hospitais e em estabelecimentos de cuidados de longo prazo. Elas geralmente ocorrem em pessoas cuja resistência a infecções esteja enfraquecida e/ou que tenham um dispositivo médico (como cateteres, drenos e sondas das vias respiratórias) em seu corpo.

Essas bactérias podem infectar diferentes locais do corpo:

Trato respiratório ou urinário (causando pneumonia, infecções da bexiga ou infecções renais)

Cateteres inseridos em uma veia (cateter intravenoso), usados para administrar medicamentos ou líquidos

Queimaduras

Feridas criadas durante cirurgia

Corrente sanguínea (causando bacteremia ou sepse)

Raramente, a bactéria Klebsiella causa pneumonia em pessoas que vivem fora de um estabelecimento de saúde (na comunidade), geralmente em pessoas com transtorno por uso de álcool, idosos, pessoas com diabetes ou com o sistema imunológico debilitado. Normalmente, essa infecção grave causa tosse, expectoração de um escarro marrom ou vermelho escuro pegajoso, e coleções de pus (abscessos) nos pulmões ou na membrana entre os pulmões e a parede do tórax (empiema).

Uma espécie de Klebsiella produz uma toxina que pode causar inflamação do cólon e hemorragia (colite hemorrágica) após os antibióticos serem tomados. Este distúrbio é chamado de colite associada ao consumo de antibióticos. Os antibióticos podem destruir bactérias que normalmente residem no intestino. Em seguida, as bactérias Klebsiella são capazes de se multiplicar e produzir a toxina. Porém, a colite associada ao consumo de antibióticos geralmente resulta de toxinas produzidas por Clostridium difficile.

Diagnóstico de infecções por Klebsiella , Enterobacter e Serratia Exame e cultura de uma amostra de tecido infectado Os médicos suspeitam de uma dessas infecções em pessoas com alto risco de contrair uma delas, como pessoas que vivem em um estabelecimento de cuidados de longo prazo ou em um local onde há ou houve um surto. Para confirmar o diagnóstico, os médicos podem obter amostras do escarro, das secreções do pulmão (obtidas por meio de um broncoscópio), do sangue, da urina ou do tecido infectado. A amostra é tingida com coloração de Gram, desenvolvida em cultura e examinada ao microscópio. Essas bactérias podem ser prontamente identificadas. Outros testes dependem do tipo de infecção. Eles podem incluir exames de imagem, como ultrassom, raios X e tomografias computadorizadas (TC). As bactérias identificadas nas amostras são testadas para determinar quais antibióticos são provavelmente eficazes (um processo chamado teste de suscetibilidade).