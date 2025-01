Considerações gerais sobre bactérias Gram-negativas

As bactérias são classificadas pela forma como aparecem ao microscópio e por outras características.

As bactérias Gram-negativas são classificadas pela cor que adquirem depois de submetidas a um processo químico denominado coloração de Gram. As bactérias Gram-negativas adquirem coloração vermelha quando se usa esse processo. As bactérias Gram-positivas adquirem coloração azul. As bactérias Gram-negativas e Gram-positivas têm a coloração diferente porque suas paredes celulares são diferentes.

Elas também causam tipos diferentes de infecções e tipos diferentes de antibióticos são eficazes contra elas.

As bactérias Gram-negativas estão envoltas por uma cápsula protetora. Essa cápsula ajuda a evitar que os glóbulos brancos do sangue (que lutam contra infecções) ingiram as bactérias. Sob a cápsula, as bactérias Gram-negativas têm uma membrana externa que as protege contra certos antibióticos, como a penicilina. Quando perturbada, essa membrana libera substâncias tóxicas chamadas de endotoxinas. As endotoxinas contribuem para a gravidade dos sintomas durante infecções com bactéria Gram-negativas.

As infecções por bactérias Gram-negativas incluem:

As bactérias Gram-negativas podem causar uma variedade de infecções, como gastroenterite, pneumonia, peritonite (inflamação da membrana que reveste a cavidade abdominal), infecções do trato urinário, infecções da corrente sanguínea, infecções em feridas cirúrgicas e outras e meningite. Muitas infecções podem ser sérias.

As bactérias Gram-negativas estão se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos. Os motivos para a resistência das bactérias podem ser: