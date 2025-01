Todas as vacinas pneumocócicas são injetadas em um músculo. As recomendações e a vacina administrada dependem da idade da pessoa e de outros fatores. (Consulte também CDC: Vacinação pneumocócica: resumo de quem e quando vacinar.)

Crianças com até 18 anos de idade devem receber a vacina pneumocócica, geralmente em quatro doses aos 2 meses, 4 meses, 6 meses e 12 a 15 meses de idade, como parte do cronograma de vacinação de rotina recomendado para crianças (consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade).

Pessoas a partir de 65 anos de idade que não tenham recebido uma vacina conjugada anteriormente ou cujo histórico de vacinação seja desconhecido devem receber

1 dose de PCV20 ou

1 dose de PCV15 seguida por uma dose de PPSV23

Pessoas entre 19 e 64 anos de idade portadoras de certos quadros clínicos ou fatores de risco (veja abaixo), que não tenham recebido uma vacina conjugada anteriormente ou cujo histórico de vacinação seja desconhecido devem receber

1 dose de PCV20 ou

1 dose de PCV15 seguida por uma dose de PPSV23

Pessoas entre 19 e 64 anos de idade que tenham qualquer um dos seguintes devem receber a vacina pneumocócica:

Para ambas as faixas etárias adultas, a dose de PPSV23 deve seguir a dose de PCV15 em, pelo menos, um ano. No entanto, um mínimo de oito semanas entre PCV15 e PPSV23 é, às vezes, considerado para adultos com um quadro clínico imunocomprometido, implante coclear ou vazamento de líquido cefalorraquidiano (líquor). Além disso, para aqueles que receberam anteriormente uma dose da vacina pneumocócica, consulte as recomendações detalhadas sobre a dosagem adicional da vacina pneumocócica nos CDC: Recomendações para pessoas a partir de 19 anos de idade.

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?).