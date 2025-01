Os sintomas de febre de Lassa e febres hemorrágicas sul-americanas por arenavírus geralmente começam cerca de 5 a 16 dias após as pessoas serem expostas ao vírus. Essas infecções causam febre, sensação geral de indisposição (mal-estar), fraqueza, dores difusas pelo corpo, diarreia e vômitos. Ao longo dos quatro a cinco dias seguintes, podem surgir dor no peito, dor de garganta, tosse e vômito. Cerca de 80% dos casos de febre de Lassa são leves e muitas vezes não são diagnosticados. Mas os sintomas são graves em cerca de 20% das pessoas.

Se for grave, a febre de Lassa pode causar o inchaço da face e do pescoço, o acúmulo de líquido nos pulmões, sangramento da boca, nariz, vagina ou trato digestivo e pressão arterial baixa (consulte Organização Mundial da Saúde [OMS]: febre de Lassa). Cerca de 20% a 30% das pessoas com febre de Lassa perdem a audição. A perda pode ser permanente.

No caso da febre hemorrágica sul-americana, verifica-se com frequência a existência de sangramentos orais e nasais, do estômago e do aparelho intestinal. Sangramentos evidentes são menos frequentes na febre de Lassa. Mas o sangramento às vezes ocorre de feridas por punctura, das gengivas ou do nariz e sob a pele (visto como pequenos pontos roxos). A morte, quando ocorre, é geralmente decorrente do choque provocado pelo vazamento generalizado de líquidos através dos vasos sanguíneos.

A recuperação ou morte geralmente ocorre 7 a 31 dias depois do início dos sintomas. Aproximadamente 15% a 20% das pessoas hospitalizadas por febre de Lassa grave morrem devido à doença (Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC]: Sinais e sintomas da febre de Lassa).

A doença é grave durante a gestação, especialmente durante o terceiro trimestre. A maioria das gestantes infectadas perde o feto (CDC: Sinais e sintomas da febre de Lassa).