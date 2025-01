Considerações gerais sobre infecções por arbovírus, arenavírus e filovírus

Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes. Um arbovírus não é um tipo único de vírus. Os cientistas aplicam o nome arbovírus a mais de 250 vírus diferentes, de muitas famílias diferentes de vírus que são transmitidos a pessoas ou animais por certos artrópodes que se alimentam de sangue. Os artrópodes incluem insetos (como moscas e os mosquitos) e carrapatos. Pelo menos 80 arbovírus causam doença em pessoas.

Os arbovírus são, em sua maioria, transmitidos por mosquitos, mas alguns são transmitidos por carrapatos, e um deles (vírus Oropouche) é transmitido pelo maruim e outros por flebotomíneos ou mosca da areia. Os arbovírus são transmitidos quando um inseto ou carrapato pica um animal infectado e, depois, pica outro animal ou uma pessoa. A maioria das infecções por arbovírus não é transmitida de pessoa para pessoa, talvez porque a quantidade de vírus no sangue humano é inadequada para infectar o vetor artrópode. As exceções incluem a doença chikungunya e as infecções for flavovírus – dengue, febre amarela – e infecção por vírus Zika, que podem ser transmitidas de pessoa a pessoa por mosquitos. Além disso, o vírus Zika pode ser transmitido durante a atividade sexual. Raramente, os vírus da dengue, Chikungunya e Zika foram transmitidos por transfusão de sangue ou doação de órgãos ou da mãe para o bebê ao nascimento. Os contatos casuais, cotidianos, não têm demonstrado transmitir arbovírus de pessoa a pessoa.

Muitos arbovírus que antes estavam presentes somente em poucas partes do mundo hoje estão se espalhando. Esses vírus incluem o vírus Chikungunya, o vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo, o vírus da encefalite japonesa, o vírus da febre do Vale do Rift, o vírus do Nilo Ocidental, o vírus do Rio de Ross e o vírus Zika. Esses vírus estão se disseminando, em parte, porque a mudança climática gerou mais áreas onde os mosquitos que propagam o vírus podem viver. Além disso, os viajantes podem se infectar nas áreas em que o vírus é comum, depois regressar para casa e ser picados por um mosquito que dissemina o vírus para outras pessoas.

O vírus Chikungunya é disseminado por certa espécie de mosquito denominado mosquito Aedes. O vírus foi identificado pela primeira vez na África, mas recentemente se propagou para o Caribe e para as Américas Central, do Sul e do Norte. A infecção pelo vírus Chikungunya normalmente causa febre e forte dor nas articulações, muitas vezes das mãos e dos pés. As pessoas infectadas também podem ter dor de cabeça, dor muscular, inchaço nas articulações ou uma erupção cutânea. A maioria das pessoas se sente melhor dentro de uma semana, mas a dor nas articulações pode persistir por meses ou, às vezes, até mesmo anos. Em 2023, a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA) aprovou a primeira vacina para prevenção da chikungunya. A vacina contra a chikungunya foi aprovada para uso em pessoas a partir de 18 anos de idade que apresentam maior risco de exposição ao vírus chikungunya devido a viagens para o exterior ou trabalho laboratorial nos Estados Unidos.