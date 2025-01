Uma dieta com pouco sal

Diuréticos

Remoção do líquido ascítico (paracentese terapêutica)

Por vezes uma cirurgia para redirecionar o fluxo sanguíneo (derivação portossistêmica) ou transplante de fígado

Para peritonite bacteriana espontânea, antibióticos

O tratamento básico da ascite consiste em uma dieta com pouco sal, com no máximo 2.000 mg de sódio por dia.

Se a dieta não for eficaz, em geral as pessoas também recebem medicamentos denominados diuréticos (como espironolactona ou furosemida). Os diuréticos fazem com que os rins eliminem mais sódio e água na urina, então as pessoas urinam mais.

Quando a ascite se torna desconfortável ou dificulta o ato de respirar ou ingerir alimentos, o líquido pode ser extraído por meio de uma agulha inserida no abdômen – procedimento este denominado paracentese terapêutica. O líquido tende a acumular-se novamente no abdômen, a menos que a pessoa faça uma dieta com restrição de sódio e tome diuréticos. Visto que, geralmente, perdem-se grandes quantidades de albumina do sangue no líquido abdominal, pode-se administrar esta proteína por via intravenosa.

Se grandes quantidades de líquido se acumulam com frequência, ou se outros tratamentos não forem eficazes, uma derivação portossistêmica ou um transplante de fígado pode ser necessário. A derivação portossistêmica conecta a veia porta, ou uma das suas ramificações, a uma veia da circulação geral desviando o fluxo de sangue do fígado. Entretanto, a colocação da derivação é um procedimento invasivo e pode causar problemas como deterioração da função cerebral (encefalopatia hepática) e deterioração da função hepática.

Em caso de diagnóstico de peritonite bacteriana espontânea, antibióticos como a cefotaxima são administrados às pessoas. Como esta infecção geralmente volta a ocorrer dentro de um ano, um antibiótico diferente (como norfloxacino) é administrado após a resolução da infecção inicial para evitar que a infecção volte a ocorrer.