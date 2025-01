Exames de diagnóstico por imagem do fígado e da vesícula biliar

A ultrassonografia utiliza ondas sonoras para formar imagens do fígado, vesícula biliar e dutos biliares. A ultrassonografia transabdominal é mais útil para detectar anormalidades estruturais afetando certas partes do fígado, como tumores, do que para detectar anormalidades que afetam todo o fígado uniformemente, como cirrose (cicatrização grave do fígado) ou fígado gorduroso (excesso de gordura no fígado). É a técnica mais econômica e segura para obter imagens da vesícula biliar e dos dutos biliares.

Na ultrassonografia, o médico pode detectar imediatamente a existência de cálculos na vesícula biliar. A ultrassonografia do abdômen pode distinguir se a icterícia (uma coloração amarelada da pele e da parte branca dos olhos) é provocada pela obstrução dos dutos biliares ou pelo mau funcionamento das células do fígado. Se a ultrassonografia mostrar dutos biliares dilatados (alargados), a causa é geralmente obstrução. A ultrassonografia também fornece orientação quando os médicos inserem uma agulha para obter uma amostra de tecido para biópsia do fígado.

Um tipo de ultrassonografia, denominada ultrassonografia com Doppler, permite visualizar o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos do fígado. A ultrassonografia com Doppler pode detectar obstruções nas artérias e veias do fígado, especialmente na veia porta, que leva o sangue do intestino ao fígado. A ultrassonografia com Doppler também pode detectar os efeitos da pressão elevada na veia porta (um quadro clínico denominado hipertensão portal). A ultrassonografia endoscópica usa um pequeno transdutor na ponta de um endoscópio que é inserido pela boca até o estômago e primeiro segmento do intestino delgado (duodeno), aproximando-o do fígado e dos órgãos adjacentes.