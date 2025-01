Os sintomas dependem da

Gravidade do declínio da função renal

Velocidade do declínio da função renal

Causa do declínio da função renal

Os sintomas iniciais incluem

Retenção de água, causando ganho de peso e edema dos pés e tornozelos ou da face e das mãos.

Diminuição da quantidade de urina

A quantidade de urina (que para a maioria dos adultos saudáveis é entre 750 mililitros [3 xícaras] e cerca de 2 litros por dia) diminui, em geral, para menos de 500 mililitros (2 xícaras) por dia ou para completamente. A diminuição na produção de urina denomina-se oligúria e a ausência total de produção de urina denomina-se anúria. No entanto, algumas pessoas com lesão renal aguda continuam a produzir quantidades normais de urina.

Posteriormente, à medida que a lesão renal persiste e os produtos residuais se acumulam no corpo, as pessoas podem sentir

Fadiga

Menor capacidade para se concentrar em tarefas mentais

Perda de apetite

Náusea

Coceira generalizada (prurido)

As pessoas com lesão renal aguda podem desenvolver sintomas mais sérios como dor no peito, espasmos musculares ou mesmo convulsões. Se houver acúmulo de líquido nos pulmões, as pessoas podem apresentar falta de ar.

Urina da cor de coca-cola pode indicar diversas doenças renais que danificam os glomérulos, unidades de filtração dos rins. A cor marrom resulta do sangue passando pelas unidades de filtração e pode ser o primeiro sinal de uma doença conhecida como glomerulonefrite (inflamação das unidades de filtração). Exemplos incluem glomerulonefrite pós-infecciosa, doença antimembrana basal glomerular e nefrite lúpica.

Se a lesão renal aguda for causada por um bloqueio (uma obstrução), o resíduo de urina dentro dos rins faz com que o sistema de drenagem se dilate (um distúrbio denominado hidronefrose - consulte a Figura Hidronefrose - um rim distendido). A obstrução do trato urinário causa, frequentemente, uma dor constante, indistinta, sob as costelas inferiores, mas pode causar cólicas - variando de leves a excruciantes – normalmente ao longo dos lados (flancos) do corpo. Algumas pessoas com hidronefrose têm sangue na urina devido a uma causa subjacente, como cálculos renais. Se a obstrução estiver localizada abaixo da bexiga, a bexiga aumentará. Se a bexiga aumenta rapidamente, as pessoas provavelmente sentirão dor intensa e pressão na pelve, bem acima do osso púbico. Se a bexiga aumenta vagarosamente, a dor pode ser mínima, mas a parte inferior do abdômen pode inchar devido à distensão da bexiga.

Se a lesão renal aguda se desenvolver durante uma internação, a causa frequentemente está relacionada a alguma lesão recente, uma intervenção cirúrgica, um medicamento ou uma doença, como uma infecção. Pode haver um predomínio dos sintomas devidos à causa da lesão renal aguda. Por exemplo, febre alta, hipotensão arterial com risco de morte (choque) e sintomas de insuficiência cardíaca ou insuficiência hepática podem ocorrer antes dos sintomas de insuficiência renal e podem ser mais evidentes e urgentes.

Alguns dos quadros clínicos que causam a lesão renal aguda também afetam outras partes do organismo. Por exemplo, granulomatose com poliangeíte, que lesiona os vasos sanguíneos dos rins, pode lesionar também os vasos sanguíneos dos pulmões e fazer com que a pessoa expulse sangue ao tossir. As erupções cutâneas são características de algumas causas de lesão renal aguda, incluindo poliangeíte microscópica,lúpus eritematoso sistêmico (lúpus) e algumas exposições a tóxicos.