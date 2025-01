Antibióticos

Às vezes, medicamentos antivirais ou antifúngicos

Os médicos avaliam muitos fatores para determinar se as pessoas podem ser tratadas com segurança em casa ou se devem ser hospitalizadas devido ao alto risco de complicações. Alguns dos fatores são os seguintes:

Idade

Presença de outro distúrbio, como câncer ou doença do fígado, coração ou pulmão

Resultados preocupantes no exame físico ou em testes

As pessoas poderem cuidar de si mesmas ou precisarem de alguém para ajudá-las

Antibióticos são iniciados o mais rápido possível. Os médicos podem receitar antibióticos com base na gravidade da infecção e no risco de complicações (veja a tabela Como a pneumonia adquirida na comunidade é tratada?). As pessoas também recebem líquidos e medicamentos, para aliviar a febre e a dor, e oxigênio, se necessário.

Como o organismo causador é de difícil identificação, os médicos selecionam os antibióticos com base nos organismos com maior probabilidade de causar pneumonia.

Com o tratamento antibiótico, a maioria das pessoas com pneumonia bacteriana melhora. Em pessoas que não melhoram, os médicos procuram diagnósticos alternativos, organismos incomuns, resistência ao antibiótico utilizado para o tratamento, infecção com um segundo organismo, propagação da infecção para além dos pulmões (por exemplo, para o revestimento do pulmão [pleura]) ou algum outro distúrbio (por exemplo, um problema com o sistema imune ou uma via aérea bloqueada [obstruída]) que esteja retardando a recuperação.

Para tratar pneumonia por influenza, os medicamentos antivirais oseltamivir, zanamivir ou baloxavir poderão ser administrados. Para tratar pneumonia por varicela, é administrado aciclovir. Se uma pessoa com pneumonia viral presumida estiver muito doente ou não melhorar dentro de alguns dias após o início do tratamento, os médicos podem receitar antibióticos caso uma bactéria também tenha infectado os pulmões.

Para tratar pneumonia por fungos, medicamentos antifúngicos podem ser administrados.

Algumas vezes os médicos fazem radiografias torácicas de acompanhamento cerca de seis semanas após o tratamento para verificar se os achados anormais nas radiografias do tórax se resolveram. O acompanhamento pode ser mais importante em pessoas que fumam do que em adultos mais velhos, para assegurar que os achados anormais nas radiografias do tórax representam apenas pneumonia e não um câncer de base, junto com a pneumonia.