Considerações gerais sobre pneumonia

Em geral, uma radiografia do tórax; mas, às vezes, uma tomografia computadorizada (TC) do tórax

Algumas vezes exames para identificar o micro-organismo causando a pneumonia

Um médico verifica a presença de pneumonia auscultando o tórax com um estetoscópio. A pneumonia geralmente produz sons característicos. Esses sons anormais são causados pelo estreitamento ou fechamento das vias aéreas ou pelo preenchimento de partes dos pulmões, normalmente cheias de ar, com células e líquido inflamatórios; um processo chamado consolidação. Na maioria dos casos, o diagnóstico de pneumonia é confirmado com uma radiografia torácica; mas, às vezes, é feita uma TC do tórax. Em casos leves, os médicos podem decidir tratar com base nos sintomas e nos resultados dos exames.

Em pessoas que estão doentes ao ponto de exigirem hospitalização, os médicos geralmente testam amostras de escarro, sangue e urina em uma tentativa de identificar o organismo causador da pneumonia. Em pessoas muito doentes, pessoas com um problema conhecido do sistema imunológico ou quando estiverem procurando por organismos incomuns, os médicos poderão colher amostras de escarro administrando um tratamento com vapor que faz com que a pessoa tussa profundamente (induzindo a produção de escarro) ou inserindo um broncoscópio (pequeno tubo flexível com uma câmera) nas vias aéreas. Amostras de escarro obtidas através da indução da tosse, especialmente aquelas obtidas com um broncoscópio, são menos propensas a conter saliva e têm mais chances de permitir que as culturas identifiquem o organismo causador da pneumonia do que as amostras de escarro expectoradas.

É particularmente importante que os médicos identifiquem o organismo causador da pneumonia quando as pessoas estão gravemente doentes, não têm um sistema imunológico normal ou não estão respondendo bem ao tratamento. No entanto, apesar desses testes, o organismo preciso não pode ser identificado de forma conclusiva na maioria das pessoas que têm pneumonia.