Impedir a continuação da exposição

Controle dos sintomas (por exemplo, com broncodilatadores e corticosteroides inalados)

Tratamento das complicações

É importante impedir a continuação da exposição.

Não existem tratamentos específicos comprovados para silicose aguda ou crônica. O tratamento é principalmente de suporte.

As pessoas com dificuldade respiratória podem se beneficiar do uso de broncodilatadores, que são medicamentos para manter as vias aéreas abertas e sem muco. Os médicos monitoram as pessoas com silicose quanto a baixos níveis de oxigênio no sangue e as tratam, se necessário. A reabilitação pulmonar pode ajudar as pessoas a desempenharem suas atividades diárias. O transplante de pulmão é recomendado para as pessoas mais gravemente afetadas.

As complicações são tratadas conforme necessário. Por exemplo, infecções, incluindo tuberculose, são tratadas imediatamente.