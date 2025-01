Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;

A pneumoconiose do carvoeiro é uma doença pulmonar causada por depósitos de poeira de carvão nos pulmões.

Os sintomas incluem tosse e falta de ar, que podem progredir com o tempo.

Radiografias e tomografias computadorizadas são usadas para estabelecer o diagnóstico.

As pessoas podem tomar medicamentos para ajudar a respirar.

A prevenção pela redução da exposição ao pó de mineração de carvão é importante

(consulte também Considerações gerais sobre doenças pulmonares ambientais e ocupacionais.)

Pessoas com pneumoconiose do carvoeiro têm

Pneumonoconiose simples

Pneumonoconiose complicada, também conhecida como fibrose maciça progressiva

Na pneumoconiose simples do carvoeiro, a poeira de carvão se acumula ao redor das pequenas vias respiratórias (bronquíolos) dos pulmões. As pessoas com pneumoconiose simples do carvoeiro normalmente não apresentam sintomas respiratórios.

A pneumoconiose complicada do carvoeiro ou fibrose maciça progressiva, uma forma mais séria da doença, se desenvolve em algumas pessoas com pneumoconiose simples do carvoeiro. Cicatrizes grandes (pelo menos 1,3 cm [cerca de 1⁄2 polegada] de diâmetro) se desenvolvem nos pulmões como uma reação ao pó de mineração de carvão. A fibrose maciça progressiva pode piorar mesmo depois de a exposição à poeira de carvão ter sido interrompida. Recentemente, o rápido desenvolvimento de fibrose maciça progressiva tem sido observado em carvoeiros jovens, especialmente no leste dos Estados Unidos. Tecido pulmonar e vasos sanguíneos nos pulmões podem ser destruídos pela formação de cicatrizes.

Após a promulgação da Lei de Segurança e Saúde de Minas de Carvão, em 1969, houve um declínio na pneumoconiose do carvoeiro nos Estados Unidos. No entanto, desde o final da década de 1990, houve um ressurgimento da pneumoconiose do carvoeiro, especialmente a doença progressiva grave. Esse ressurgimento é mais provavelmente devido à maior exposição à sílica. As possíveis explicações para o aumento da exposição à sílica incluem o descaso com as regulamentações de saúde e segurança, maior teor de sílica no pó de mineração de carvão, veios de carvão menos acessíveis, que exigem cortar mais rochas, e mudanças nas práticas de trabalho, como o uso de equipamentos de alta potência que podem produzir mais poeira com partículas mais finas.

Causas da pneumoconiose do carvoeiro A pneumoconiose do carvoeiro é uma doença pulmonar ocupacional que resulta da inalação de poeira de carvão um longo período, geralmente 10 anos ou mais. A exposição cumulativa à poeira é o principal fator de risco no desenvolvimento da pneumoconiose do carvoeiro. A quantidade de sílica cristalina no pó de mineração de carvão também é um fator de risco importante para a doença progressiva. Os mineiros que trabalham em minas subterrâneas, mais próximos do ponto de extração, e aqueles envolvidos no corte ou perfuração correm maior risco de desenvolver a pneumoconiose do carvoeiro.

Sintomas da pneumoconiose do carvoeiro Os sintomas comumente incluem falta de ar, tosse e produção de catarro. A doença pode progredir mesmo depois de interrompida a exposição. A fibrose maciça progressiva pode progredir para doença pulmonar em estágio terminal. Complicações A poeira de mineração de carvão pode causar doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) independentemente do tabagismo. A doença pulmonar obstrutiva ocorre em mineiros de carvão, mesmo na ausência de pneumoconiose do carvoeiro. A bronquite crônica com sintomas de tosse e produção de catarro também é comum. O declínio da função pulmonar aumenta com maior exposição cumulativa à poeira. A exposição à poeira de mineração de carvão está associada a um risco aumentado de artrite reumatoide. O risco de câncer de pulmão é elevado em trabalhadores expostos à poeira de mineração de carvão. O ambiente de mineração contém vários fatores que contribuem para o risco de câncer de pulmão, incluindo sílica e vapores de exaustão de diesel. O risco de tuberculose também é maior em pessoas com pneumoconiose do carvoeiro.

Diagnóstico da pneumoconiose do carvoeiro Histórico de exposição à mineração de carvão

Exames de imagem torácica (tomografia computadorizada ou radiografia) O médico estabelece o diagnóstico de pneumoconiose do carvoeiro ao observar as manchas características na radiografia ou tomografia computadorizada (TC) torácica de uma pessoa que foi exposta ao pó de carvão durante muitos anos.

Tratamento da pneumoconiose do carvoeiro Redução da exposição adicional

Tratamento de sintomas Trabalhadores com pneumoconiose do carvoeiro em estágio mais avançado, como fibrose maciça progressiva, devem evitar exposição adicional. O tratamento da pneumoconiose do carvoeiro é direcionado para os sintomas. Pessoas que não apresentam sintomas não precisam ser tratadas. No entanto, trabalhadores com sinais de doença pulmonar obstrutiva (por exemplo, dificuldade respiratória) podem se beneficiar de tratamentos usados para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Uma pessoa com sintomas de doença avançada pode se beneficiar da oxigenoterapia e da reabilitação pulmonar para facilitar as atividades diárias. O transplante de pulmão é recomendado para as pessoas mais gravemente afetadas. Carvoeiros que fumam são incentivados a parar de fumar (consulte Cessação do tabagismo). As pessoas devem ser monitoradas para que tuberculose e outras complicações sejam detectadas precocemente. Os trabalhadores podem receber vacina pneumocócica e vacina contra a COVID-19 e a vacina anual contra a gripe para ajudar a proteger contra as infecções às quais eles podem estar mais vulneráveis.