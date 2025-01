Neurite óptica

Avaliação médica

Geralmente, ressonância magnética

O diagnóstico compreende o exame das reações da pupila e da parte posterior dos olhos com uma luz com lentes de aumento (oftalmoscópio). A primeira parte do nervo óptico localizado na parte posterior do olho (disco óptico) pode parecer inchada. Os exames de campo de visão geralmente revelam perda de parte da visão periférica.

A ressonância magnética (RM) do cérebro pode mostrar evidências de esclerose múltipla; doença associada a anticorpos da glicoproteína de oligodendrócitos de mielina (também chamada MOGAD), uma doença neurológica imunomediada na qual o nervo óptico se torna inflamado; ou neuromielite óptica (também chamada NMO), uma doença imunológica rara que danifica a medula espinhal e o nervo óptico. A RM do cérebro e das órbitas geralmente mostra anormalidade do nervo óptico. Exames de imagem da medula espinhal poderão ser realizados em pessoas com sintomas neurológicos.