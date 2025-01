Complicações do Diabetes mellitus

No momento do diagnóstico e, em seguida, pelo menos anualmente, as pessoas com diabetes tipo 2 são monitoradas quanto à presença de complicações do diabetes, como danos nos rins, olhos e nervos. Em pessoas com diabetes tipo 1, os médicos começam a monitorar as complicações cinco anos após o diagnóstico. Normalmente, os exames preventivos incluem o seguinte:

Exame dos pés para testar a sensibilidade e verificar sinais de má circulação (úlceras, perda de cabelo)

Exame dos olhos (realizado por um oftalmologista)

Exames de sangue e urina da função renal

Exames de sangue para medir os níveis de colesterol

Às vezes, um eletrocardiograma

O agravamento das complicações pode ser evitado ou atrasado por meio de um controle rigoroso da glicemia ou ao administrar tratamento antecipado com medicamentos. Os fatores de risco para problemas cardíacos, tais como hipertensão arterial e colesterol alto, são avaliados em todas as consultas médicas e são tratados com medicamentos caso necessário.

Cuidados adequados com os pés e exames oftalmológicos regulares podem ajudar a prevenir ou retardar o início das complicações do diabetes.

Pessoas com diabetes recebem a vacina contra o Streptococcus pneumoniae, hepatite B e COVID-19, e os médicos normalmente recomendam que elas tomem anualmente a vacina contra a gripe, uma vez que pessoas com diabetes correm risco de contrair infecções.

Tratar a hipertensão arterial e o colesterol alto, que podem contribuir para problemas de circulação, também pode ajudar a prevenir algumas das complicações do diabetes. Pessoas com diabetes entre 40 e 75 anos de idade recebem uma terapia à base de estatina para reduzir os níveis de colesterol e reduzir o risco cardiovascular. Pessoas com menos de 40 anos e mais de 75 anos que têm um alto risco de apresentar doença cardíaca também devem tomar uma estatina.

Outro problema comum em diabéticos é a doença na gengiva (gengivite) e visitas regulares ao dentista para limpeza e cuidados preventivos são importantes.

