Formação de hematomas e hemorragia

Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles descobrem durante o histórico e o exame físico às vezes sugere uma causa para a hemorragia ou formação de hematomas, mas normalmente é necessário fazer exames.

O médico pergunta sobre os tipos de hemorragias, incluindo frequentes hemorragias nasais, da gengiva ao escovar os dentes, produção de sangue ao tossir (hemoptise), sangue nas fezes ou urina ou fezes pastosas e escuras (melena). Eles também indagam sobre outros sintomas, incluindo dores abdominais e diarreia (o que sugeriria um distúrbio digestivo), dores articulares (o que sugeriria um distúrbio do tecido conjuntivo) e ausência de períodos menstruais com enjoo matinal (o que sugeriria gravidez). Eles perguntam se a pessoa está tomando medicamentos (tais como aspirina, indometacina, heparina ou varfarina) conhecidos por aumentarem o risco de hemorragia. A presença de hemorragia fácil em uma pessoa que está tomando varfarina, sobretudo caso a dose tenha aumentado recentemente, provavelmente se deve ao medicamento. Os médicos também perguntam se a pessoa tem algum quadro clínico com possibilidade de causar problemas de coagulação sanguínea, tais como

As pessoas são indagadas a respeito do consumo de álcool ou drogas intravenosas (IV). O consumo intenso de álcool é um fator de risco para doença hepática e o uso de drogas IV é um fator de risco para a infecção por HIV.

As pessoas com histórico familiar de hemorragia excessiva têm probabilidade de ter herdado um distúrbio hemorrágico, tal como telangiectasia hemorrágica hereditária, hemofilia ou doença de von Willebrand. Contudo, nem todas as pessoas com esses distúrbios conhecem o histórico familiar do distúrbio.

Durante o exame físico, os médicos verificam os sinais vitais (temperatura, pressão arterial e frequência cardíaca). Esses sinais podem dar uma indicação precoce de distúrbios graves, especialmente baixo volume sanguíneo ou infecção. Uma frequência cardíaca elevada, acompanhada de hipotensão arterial, sugere baixo volume de sangue devido a hemorragia. Febre sugere infecção.

Os médicos examinam a pele e as membranas mucosas (nariz, boca e vagina) buscando sinais de hemorragia. Um exame retal é realizado em busca de sinais de hemorragia do trato digestivo. Os médicos também buscam sinais de sensibilidade durante o movimento e inchaços locais que possam indicar hemorragia em tecidos mais profundos. Uma pessoa com hemorragia dentro da cabeça pode apresentar confusão, rigidez do pescoço ou anomalias neurológicas (tais como cefaleia, problemas de visão ou fraqueza). Os locais de hemorragia podem oferecer uma pista da causa. A hemorragia em locais superficiais, incluindo a pele e as membranas mucosas, sugere um problema com plaquetas ou vasos sanguíneos. Por outro lado, a hemorragia em tecidos profundos sugere um problema de coagulação.

Achados adicionais podem ajudar os médicos a identificar a causa. Acúmulo de líquido no abdômen (ascite), baço aumentado (esplenomegalia) e pele e/ou olhos com cor amarelada (icterícia) sugerem hemorragia causada por doença hepática. Mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz, pessoas em choque ou com febre, calafrios e outros sinais de infecção grave apresentam risco de coagulação intravascular disseminada. Nas crianças, febre e problemas digestivos, especialmente diarreia sanguinolenta, sugerem síndrome hemolítico-urêmica. Erupções cutâneas nas pernas, dores articulares e problemas digestivos sugerem vasculite associada à imunoglobulina A.