Estudos diagnósticos por imagem

Biópsia da medula óssea

Exames de sangue (incluindo exames de função hepática e renal)

Muitas pessoas com linfomas não Hodgkin apresentam doença já disseminada no momento do diagnóstico. Somente em uma minoria das pessoas a doença fica limitada a apenas uma região. As pessoas com esses linfomas passam por procedimentos de estadiamento similares aos das pessoas com linfoma de Hodgkin.

O estadiamento é importante porque o tratamento e o prognóstico se baseiam no estágio. São usados diversos procedimentos para se determinar o estágio ou avaliar o linfoma não Hodgkin. Exames de sangue básicos, incluindo um hemograma completo e exames de função hepática e renal, são realizados juntamente com exames para detectar infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), pelo vírus da hepatite B e pelo vírus da hepatite C.

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) combinada com tomografia computadorizada (PET-TC combinadas) constitui a técnica mais sensível para determinar a localização e o tamanho das lesões cancerosas e o nível de atividade das células cancerosas. Se o exame de PET-TC combinadas não estiver disponível, podem ser feitos exames de TC torácica, abdominal e pélvica. Outros exames, tais como imagem por ressonância magnética (RM) do cérebro ou da medula espinhal são realizados, se houver presença de sintomas do sistema nervoso.

Pode ser feita uma biópsia da medula óssea, sobretudo quando os exames de sangue revelam anemia ou contagem de plaquetas reduzida. Em alguns tipos de linfoma não Hodgkin, o exame de PET-TC consegue detectar o envolvimento da medula óssea de forma confiável; sendo assim, nem sempre é necessário realizar a biópsia de medula óssea. Em outros tipos de linfoma não Hodgkin, um exame de PET-TC não consegue detectar o envolvimento da medula óssea de forma confiável, e talvez seja necessário realizar uma biópsia da medula óssea caso o estadiamento mude a escolha do tratamento.

A doença é classificada em quatro estágios, com base na extensão da sua disseminação (I, II, III ou IV). Quanto mais alto o número, mais o linfoma se espalhou.

A doença em estágio limitado inclui os estágios I e II. A doença em estágio avançado inclui os estágios III e IV. Nos estágios I e II, se o linfoma não Hodgkin estiver presente em um órgão fora do sistema linfático, ele é classificado como estágio IE ou IIE. Doença volumosa é o termo utilizado quando há uma massa tumoral no tórax, cujo tamanho pode ser diferente em diferentes tipos de linfomas.