Antibióticos

Medicamentos para estimular a produção de neutrófilos

O importante é tratar qualquer infecção que seja encontrada. Nas pessoas com neutropenia grave, as infecções podem rapidamente se tornar graves ou fatais. Mesmo se os médicos não conseguirem diagnosticar uma infecção específica, presume-se que as pessoas com neutropenia e febre tenham uma infecção. Essas pessoas recebem antibióticos eficazes contra organismos infecciosos comuns.

O tratamento da neutropenia propriamente dita depende da sua causa e gravidade. Os medicamentos que podem causar neutropenia são interrompidos sempre que possível e a exposição a toxinas suspeitas é evitada.

Por vezes, a medula óssea se recupera sozinha, sem tratamento. A neutropenia que acompanha infecções virais (como a gripe) pode ser temporária e se resolver depois de a infecção desaparecer. Pessoas com neutropenia leve em geral não têm sintomas e podem não precisar de tratamento.

As pessoas com neutropenia grave podem morrer rapidamente como resultado de infecção porque seus corpos não têm os meios para combater organismos invasores. Quando essas pessoas desenvolvem infecções, são habitualmente hospitalizadas e recebem imediatamente antibióticos potentes, mesmo antes de a causa e a localização exata da infecção serem identificadas. A febre, o sintoma que geralmente indica infecção em pessoas com neutropenia, é um importante sinal de que são necessários cuidados médicos imediatos.

O fator de crescimento chamado fator estimulante de colônias de granulócitos (G-CSF) estimula a produção de neutrófilos pela medula óssea, aumenta os neutrófilos no sangue e previne febres, úlceras bucais e infecções bacterianas em pacientes com neutropenia grave. Ele é administrado na forma de injeção (sob a pele ou em uma veia).

Globulina antitimocítica ou outros tipos de terapia que suprimem a atividade do sistema imunológico podem ser administrados pela veia quando um distúrbio como anemia aplásica estiver presente.

Quando a neutropenia é causada por outro distúrbio (como tuberculose, leucemia ou outros cânceres), o tratamento da doença subjacente pode resolver a neutropenia. O transplante da medula óssea (ou de células-tronco) não é usado como tratamento da neutropenia propriamente dita, mas pode ser recomendado para tratar determinadas causas graves de neutropenia, como anemia aplásica ou a leucemia.