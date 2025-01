Coagulação excessiva

Alguns dos distúrbios que causam trombofilia são hereditários. Muitos deles são resultado de certas alterações na quantidade ou no funcionamento de certas proteínas do sangue que controlam a coagulação. Por exemplo:

Resistência à proteína C ativada (mutação do fator V de Leiden)

Deficiência de antitrombina

Deficiência de proteína C

Deficiência de proteína S

Mutação da protrombina 20210 (uma mutação específica no gene da protrombina que faz o corpo produzir excesso de protrombina, uma proteína envolvida no processo de coagulação sanguínea)

Elevação dos fatores de coagulação VIII, IX e XI

Outros distúrbios que causam trombofilia são adquiridos após o nascimento. Esses distúrbios incluem a coagulação intravascular disseminada (que costuma ocorrer em pessoas com câncer) e a síndrome do anticorpo antifosfolípide (que às vezes ocorre em pessoas com lúpus eritematoso sistêmico), que aumentam o risco de formação de coágulos devido à ativação excessiva dos fatores de coagulação sanguínea. A hiperhomocisteinemia (uma elevação anormal da homocisteína, causada mais frequentemente por deficiências de vitamina B6, vitamina B12 ou folato) é uma causa possível de trombofilia.

Outros fatores podem elevar o risco de formação de coágulos no sangue juntamente com a trombofilia. Muitos deles envolvem quadros clínicos que impedem uma pessoa de se movimentar o suficiente, fazendo o sangue se acumular nas veias. Exemplos incluem paralisia, permanecer sentado por muito tempo (especialmente em espaços reduzidos como carros ou aviões), repouso muito longo no leito, cirurgias recentes e ataque cardíaco. A insuficiência cardíaca, um quadro clínico no qual o sangue não é suficientemente bombeado pela corrente sanguínea, é um fator de risco. Outros quadros clínicos que elevam a pressão nas veias das pernas, incluindo obesidade e gravidez, também aumentam o risco.