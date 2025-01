Caroço no pescoço

Se houver uma fonte óbvia de infecção (como um resfriado ou uma dor de garganta) ou se a pessoa for jovem e saudável e tiver um caroço macio presente há poucos dias, não é necessário fazer nenhum exame de imediato. Tais pessoas são observadas de perto para ver se o caroço desaparece sem tratamento. Se não desaparecer, são necessários exames.

A maioria das outras pessoas precisa fazer um hemograma completo e uma radiografia do tórax. Se pessoas mais jovens não tiverem fatores de risco para câncer ou achados que sugiram câncer (como tumores bucais), exames de imagem são frequentemente realizados, às vezes seguidos por biópsia. Em pessoas mais velhas, particularmente naquelas com sinais de alerta ou fatores de risco para câncer, os médicos frequentemente fazem vários exames para procurar a origem do câncer antes de removerem um pedaço do caroço (biópsia por agulha) ou removerem o caroço inteiro (biópsia excisional) para testes. Os exames frequentemente incluem exames de sangue e uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) de cabeça e pescoço. É preferível fazer uma ultrassonografia em crianças para não expô-las à radiação, e ela pode ser usada em adultos se o médico suspeitar de uma massa na tireoide. Em crianças, uma infecção é a causa mais comum de caroços no pescoço. Portanto, antes de realizar um exame de imagem, as crianças geralmente recebem antibióticos para ver se os caroços desaparecem.

Para procurar câncer originado em outras partes do corpo, os médicos geralmente fazem radiografias do trato digestivo superior, um exame da tireoide e uma TC do tórax. Pode ser necessário realizar um exame direto da laringe (laringoscopia), dos pulmões (broncoscopia) e do esôfago (esofagoscopia) juntamente com biópsias, realizadas simultaneamente.