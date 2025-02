Aneurismas de um ramo aórtico

Reparo cirúrgico do aneurisma

Muitas vezes, reparo por enxerto de endoprótese (stent)

O tratamento é reparo cirúrgico do aneurisma, no qual uma artéria artificial fabricada com material sintético (enxerto) é colocada no interior do aneurisma. A parede arterial antiga (aneurisma) é envolta ao redor do novo enxerto.

Muitas vezes, os médicos realizam o reparo por enxerto de endoprótese que não requer cirurgia no abdômen. Para realizar um reparo por enxerto de endoprótese, os médicos passam um fio longo e fino pela artéria grande da virilha (artéria femoral) até chegar ao aneurisma. Depois eles deslizam a endoprótese, que é um tubo fino, como um canudo dobrável, ao longo do fio até chegar ao interior do aneurisma. Em seguida, a endoprótese é aberta, formando um canal estável para o fluxo sanguíneo.

O reparo eletivo de aneurismas tem como base

Risco de ruptura

Extensão do aneurisma

Localização do aneurisma

Riscos causados por outros quadros clínicos que a pessoa pode ter

No caso de aneurismas esplâncnicos, o risco de ruptura e morte é alto, particularmente nas mulheres em idade fértil. O risco de ruptura também é alto para pessoas com aneurismas hepáticos. Portanto, os aneurismas esplâncnicos e hepáticos são geralmente reparados mesmo que não estejam causando sintomas.

A cirurgia para aneurismas da artéria subclávia pode envolver a retirada de uma costela cervical (se presente) da parte superior do tórax antes do reparo e substituição.

O tratamento de aneurismas infeccionados (micóticos) é a antibioticoterapia adequada para o organismo infeccioso específico. Geralmente, esses aneurismas também precisam ser reparados cirurgicamente depois que a infecção tiver sido tratada.