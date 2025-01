Cateterismo cardíaco e cinecoronariografia

O cateterismo cardíaco é amplamente utilizado para o diagnóstico e tratamento de várias doenças cardíacas. O cateterismo cardíaco pode ser usado para medir a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto (débito cardíaco), para detectar defeitos congênitos do coração e para detectar e realizar uma biopsia de tumores que afetam o coração (por exemplo, um mixoma).

Cateter cardíaco Imagem

Este procedimento é a única forma de medir a pressão do sangue diretamente em cada câmara cardíaca e nos principais vasos sanguíneos que vão do coração para os pulmões.

No cateterismo cardíaco, um cateter fino (um tubo de plástico pequeno, flexível e oco) é inserido em uma artéria ou veia do pescoço, do braço ou da virilha/parte superior da coxa por uma punção feita com agulha. É dada anestesia local na área da inserção. Em seguida, o cateter é direcionado através dos vasos sanguíneos principais até o interior das câmaras do coração e/ou das artérias coronárias. O procedimento é realizado no hospital e demora de 40 a 60 minutos.

Diversos instrumentos pequenos podem ser guiados pelo tubo até a extremidade do cateter. Eles incluem instrumentos para medir a pressão sanguínea em cada câmara do coração e nos vasos sanguíneos ligados ao coração, visualizar ou registrar imagens de ultrassom do interior dos vasos sanguíneos, coletar amostras de sangue de diferentes partes do coração ou remover uma amostra de tecido de dentro do coração para exame microscópio (biópsia). Os procedimentos comuns realizados através do cateter incluem:

Angiografia coronária: um cateter é usado para injetar um agente de contraste radiopaco nos vasos sanguíneos que alimentam o coração (artérias coronárias) para que eles possam ser vistos nas radiografias.

Ventriculografia: Ventriculografia é um tipo de angiografia em que as radiografias são feitas enquanto um agente de contraste radiopaco é injetado no ventrículo direito ou esquerdo do coração através de um cateter. Através dele, o médico pode ver o movimento do ventrículo esquerdo ou direito e pode, assim, avaliar a capacidade de bombeamento do coração. Com base na capacidade de bombeamento do coração, os médicos podem calcular a fração de ejeção (a porcentagem de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo em cada batimento cardíaco). Avaliação do bombeamento do coração ajuda a determinar quanto do coração foi danificado.

Intervenção coronariana percutânea (PCI): Um cateter com um balão acoplado à sua ponta é preso a uma artéria coronariana estreitada, e o balão é inflado para abrir a área estreitada. Os médicos normalmente usam o cateter para inserir um tubo de malha metálica (um stent) dentro da artéria para mantê-la aberta.

Valvuloplastia: um cateter é usado para alargar uma abertura de válvula cardíaca estreitada.

Substituição de válvula: um cateter é usado para substituir uma válvula do coração sem remover a válvula antiga ou fazer cirurgia.

Se for usada uma artéria para a inserção do cateter, o local de punção deve ser firmemente comprimido durante dez a vinte minutos depois que todos os instrumentos forem retirados. A compressão evita o sangramento e a formação de hematoma. No entanto, ocasionalmente ocorre sangramento no local da punção, deixando um grande hematoma que pode persistir por semanas, mas que quase sempre desaparece espontaneamente. Alternativamente, dispositivos de sutura podem ser usados para fechar o orifício na artéria do cateter.

Como a inserção de um cateter no interior do coração pode provocar arritmias cardíacas, o coração é monitorado com eletrocardiograma (ECG). Normalmente, os médicos podem corrigir um ritmo anormal movendo o cateter para outra posição. Se essa manobra não ajudar, o cateter é removido. Muito raramente, a parede do coração é danificada ou perfurada quando o cateter é inserido e uma reparação cirúrgica imediata pode ser necessária.

O cateterismo cardíaco pode ser feito no lado direito ou esquerdo do coração.

Cateterismo do lado direito do coração O cateterismo do lado direito do coração é feito para obter informações sobre as câmaras do coração no lado direito (átrio direito e ventrículo direito) e sobre a válvula tricúspide (localizada entre essas duas câmaras) e avaliar a quantidade de sangue que o coração está bombeando. O átrio direito recebe o sangue pobre em oxigênio das veias do corpo e o ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões, onde ele recebe oxigênio e libera dióxido de carbono. Nesse procedimento, o cateter é inserido em uma veia, geralmente no pescoço, no braço ou na virilha. O cateterismo do lado direito é usado para detectar e quantificar a função cardíaca e conexões anormais entre os lados esquerdo e direito do coração. Os médicos também usam cateterismo do lado direito ao avaliar pessoas para transplante de coração ou colocação de um dispositivo mecânico para ajudar a bombear sangue ou para o diagnóstico e tratamento de hipertensão pulmonar ou insuficiência cardíaca. O cateterismo de artéria pulmonar, procedimento no qual um balão na ponta do cateter é inserido através do átrio e ventrículo direitos e colocado na artéria pulmonar (que conecta o ventrículo direito aos pulmões), às vezes é feito durante o cateterismo do lado direito do coração em determinadas operações de grande porte e em unidades de terapia intensiva.