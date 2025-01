Náusea e vômito em adultos

As causas menos comuns de náusea e vômito incluem

Distúrbios do cérebro ou do sistema nervoso central

Enjoo do movimento

Alterações metabólicas ou doenças que afetam todo o corpo (sistêmicas)

Distúrbios psicológicos

Síndrome de náusea e vômito crônicos

Síndrome do vômito cíclico

A região do cérebro que controla o vômito também pode ser ativada por determinados distúrbios do cérebro ou do sistema nervoso central, incluindo infecções (por exemplo, meningite e encefalite), enxaquecas e distúrbios que aumentam a pressão no interior do crânio (pressão intracraniana). Distúrbios que aumentam a pressão intracraniana incluem tumores cerebrais, hemorragia cerebral e traumatismos cranianos graves.

Os órgãos de equilíbrio do ouvido interno (aparelho vestibular) estão conectados ao centro do vômito. Essa conexão explica por que algumas pessoas têm náusea com o movimento de barcos, carros ou aviões (enjoo do movimento), além de explicar determinados distúrbios do ouvido interno (por exemplo, labirintite e vertigem posicional).

A náusea e o vômito também podem ocorrer quando existem alterações metabólicas no organismo como, por exemplo, as que ocorre no início da gravidez ou quando a pessoa tem diabetes muito mal controlado ou insuficiência hepática ou insuficiência renal graves.

Problemas psicológicos também podem causar náusea e vômito. Esse tipo de vômito pode ser intencional. Por exemplo, pessoas que têm bulimia forçam o próprio vômito para perderem peso. Ou pode ser involuntário. Por exemplo, crianças com medo de ir à escola vomitam em resposta a seu estresse psicológico.

A síndrome de náusea e vômito crônicos é uma síndrome mediada centralmente ou um distúrbio do eixo intestino-cérebro. Ou seja, as náuseas e os vômitos não são causados por um distúrbio físico ou psicológico específico; em vez disso, podem ser um problema com a maneira pela qual o cérebro e o sistema gastrointestinal se comunicam. Nessa síndrome, a pessoa apresenta náuseas incômodas e vômitos, ou ambos, que ocorrem pelo menos uma vez por semana por, no mínimo, seis meses, incluindo os últimos três meses, e não têm uma causa identificável após a realização de exames.

A síndrome do vômito cíclico é um distúrbio incomum no qual as pessoas apresentam crises graves de vômito (ou, às vezes, apenas náusea) em intervalos variados. As pessoas se sentem normais entre as crises. Embora normalmente tenha início na infância, às vezes, dura até a idade adulta. O vômito cíclico que começa na idade adulta costuma ser decorrente do uso crônico de maconha (canabis) (síndrome de hiperêmese canabinoide). Um banho de chuveiro quente pode ajudar a melhorar os vômitos, que desaparecem depois que a pessoa para de usar maconha.