As causas de obstrução intestinal diferem dependendo da idade da pessoa e localização da obstrução.

No caso de recém-nascidos e bebês, a obstrução intestinal costuma ser causada por defeito congênito, uma massa rígida de conteúdo intestinal (síndrome do tampão de mecônio), uma torção de uma das alças do intestino (vólvulo), um estreitamento ou ausência de uma parte do intestino (atresia intestinal) ou a sobreposição de um segmento do intestino sobre outro (intussuscepção).

Em adultos, as causas mais comuns no geral são faixas de tecido cicatricial internas resultantes de cirurgia abdominal prévia (aderências), partes do intestino se projetando por uma abertura anormal (hérnias) e tumores. A probabilidade de uma causa particular varia dependendo da parte afetada do intestino.

Uma obstrução do primeiro segmento do intestino delgado (duodeno) pode ser causada por câncer do pâncreas, tecido cicatricial de uma úlcera ou por doença de Crohn. Em casos raros, a obstrução de outras partes do intestino delgado pode ocorrer devido a um cálculo biliar, uma massa de alimentos não digeridos ou a presença de vermes parasitas.

Uma obstrução do intestino grosso costuma ser causada por câncer, diverticulite ou uma massa de fezes dura (compactação fecal). Aderências e vólvulos são causas menos comuns da obstrução do intestino grosso.