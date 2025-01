A isquemia mesentérica aguda é o súbito bloqueio do fluxo sanguíneo a uma parte do intestino, que pode vir a causar gangrena e perfuração (punção).

Uma dor abdominal grave surge abruptamente.

O diagnóstico pode ser feito por meio de uma angiografia.

É necessário tratamento imediato por meio de angioplastia ou cirurgia.

(consulte Considerações gerais sobre emergências gastrointestinais).

A isquemia mesentérica aguda possui múltiplas causas. As mais comuns são

Embolia arterial

Trombo arterial

A embolia arterial é um coágulo sanguíneo ou parte do material da placa aterosclerótica (o acúmulo de colesterol e outros materiais gordurosos em uma artéria) que se desloca de sua origem, no coração ou aorta, para se alojar nas artérias menores (nesse caso, as artérias intestinais).

Um trombo arterial é um coágulo sanguíneo que se forma espontaneamente nas artérias ou veias intestinais, incluindo as do intestino, e bloqueia o fluxo.

Às vezes, o fluxo não é bloqueado completamente, mas fica muito fraco devido a um baixo débito cardíaco (por exemplo, no caso de insuficiência cardíaca ou choque) ou devido a determinados medicamentos (como a epinefrina) ou drogas (como a cocaína), que causam o estreitamento dos vasos sanguíneos. Em geral, pessoas com mais de 50 anos têm maior risco.

O bloqueio do fluxo sanguíneo por mais de seis horas pode fazer com que a região afetada do intestino sofra necrose, permitindo que as bactérias intestinais invadam o sistema da pessoa. Choque, falência dos órgãos e morte são prováveis se ocorrer necrose do intestino.

Sintomas da isquemia mesentérica aguda No início, a pessoa sente uma dor abdominal intensa que costuma surgir subitamente. Contudo, a pessoa geralmente sente apenas dor leve quando o médico pressiona o abdômen durante o exame (ao contrário de distúrbios como a apendicite ou a diverticulite, que acentuam a dor quando o abdômen é pressionado). Posteriormente, quando o intestino começa a necrosar, o exame do abdômen pelo médico provoca dor mais intensa.

Diagnóstico da isquemia mesentérica aguda Exame médico

Angiografia Se a pessoa tiver os sintomas habituais de isquemia mesentérica aguda ou se o abdômen ficar muito sensível, o médico geralmente realiza cirurgia imediatamente. Se o diagnóstico de isquemia mesentérica aguda não estiver claro, o médico faz uma angiografia por TC ou uma angiografia mesentérica para procurar bloqueios nas artérias que fornecem sangue para os intestinos. Na angiografia por TC, a TC (tomografia computadorizada) e um agente de contraste radiopaco que é injetado em uma veia do braço são usados para gerar imagens dos vasos sanguíneos. Na angiografia mesentérica, um pequeno tubo flexível (cateter) é inserido pela artéria na virilha e para dentro das artérias do intestino. Um agente de contraste radiopaco é injetado através do cateter para facilitar a visualização das artérias nas radiografias que são tiradas ao mesmo tempo. A angiografia por ressonância magnética é outro tipo de angiografia que pode ser feita para obter imagens detalhadas dos vasos sanguíneos. A radiografia ou o exame de imagem por ressonância magnética (RM) do abdômen são outros exames que podem ser realizados.

Tratamento da isquemia mesentérica aguda Líquidos e antibióticos

Cirurgia

Angioplastia e colocação de um stent

Medicamentos para prevenir a coagulação As pessoas com isquemia mesentérica aguda recebem líquidos e antibióticos pela veia. Se uma isquemia mesentérica for diagnosticada durante a cirurgia, o bloqueio do vaso sanguíneo pode, às vezes, ser removido ou desviado, mas em outras situações, o intestino afetado precisa ser removido. Se uma isquemia mesentérica for diagnosticada durante uma angiografia por TC ou angiografia mesentérica, é possível que o médico tente aliviar o bloqueio nos vasos sanguíneos por meio de angioplastia e colocação de um stent. Na angioplastia, um pequeno tubo flexível (cateter) é inserido pela artéria na virilha e para dentro das artérias do intestino e então uma angiografia é realizada. Se um bloqueio for observado, às vezes é possível desobstruí-lo ao injetar determinados medicamentos, aspirando um coágulo com um cateter de angiografia especial ou inflando um pequeno balão dentro da artéria para ampliá-la e depois colocar um pequeno tubo ou malha de arame (stent) dentro dela para mantê-la aberta. Se o médico não conseguir abrir com sucesso o bloqueio utilizando estes procedimentos, a pessoa necessita de uma cirurgia para abri-lo ou para remover a parte afetada do intestino. Após a recuperação, muitas pessoas precisam tomar medicamentos para ajudar a evitar a coagulação sanguínea.